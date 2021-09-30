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четверг, 30 сентября 2021 13:28

Зеленский: тарифы на горячую воду и тепло не будут расти

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Зеленский: тарифы на горячую воду и тепло не будут расти
Зеленский хочет, чтобы тарифы не повышались следующие три года. Фото: Reuters

До конца отопительного сезона тарифы на тепло и горячую воду для населения не будут расти.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на заседании Конгресса местных и региональных властей в четверг.

"В этом году это особый вызов из-за рекордного роста цены на газ. Вопрос не в Украине, а в европейских ценах на газ. В Европе она впервые пересекла отметку в тысячу долларов за тысячу кубометров.

Для нашей страны вопрос тарифов в этом году сложный и может иметь острое решения. Поэтому по моему поручению Кабинет министров, Нафтогаз, Ассоциация городов Украины провели большую и сложную работу.

И сегодня уже можно сказать, что результат хороший. И в итоге - хорошие новости.

Между правительством, Нафтогазом, Ассоциацией городов, Конгрессом местных и региональных властей подпишем меморандум. Согласно которому до конца отопительного сезона тарифы на тепло и горячую воду для населения не будут расти", - заявил Зеленский.

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Аплодисменты в зале.

"Это вам аплодисменты. Люди этого ждали несмотря на рыночные изменения, колебания, давление других государств и так далее, несмотря на эту страшную европейскую цену", - продолжил Зеленский.

Также президент хочет, чтобы меморандум с местными властями о неповышении тарифов был "не на один, а на три последующих года".

"Чтобы не было сюрпризов для граждан Украины", - сказал Зеленский.

К отопительному сезону увеличат программу субсидий, заявлял на этой неделе премьер-министр Денис Шмыгаль.

Нафтогаз с октября и до конца апреля будет продавать украинцам газ по 7,96 грн/куб. м. Цена не учитывает затрат на транспортировку.

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