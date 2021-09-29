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среда, 29 сентября 2021 16:03

К отопительному сезону в Украине увеличат программу субсидий

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К отопительному сезону в Украине увеличат программу субсидий
С 1 октября тариф на электроэнергию для 80% украинских семей снизят до 1,44 грн за кВт/ч. Фото: pixabay.com

Подготовка к отопительному сезону в Украине находится на финишной прямой. Некоторые города готовы на 100%.

Правительство также планирует увеличить программу субсидий, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 29 сентября.

"Тарифы будут оставаться стабильными. В подземных хранилищах накоплено 18,8 миллиарда кубических метров газа, что больше показателей 2017 и 2018 годов. Средств для дальнейшей закупки голубого топлива абсолютно достаточно", - сказал он.

С 1 октября тариф на электроэнергию для 80% украинских семей снизят до 1,44 грн за кВт/ч.

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С 20 августа отменили мораторий на отключение от коммунальных услуг должников. Исключение - регионы, находящиеся в красной зоне. Ранее во время карантина и 30 дней после него запрещали начислять пеню и штрафы, приостанавливать предоставлять коммунальные услуги должникам.

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