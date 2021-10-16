Газа на всю зиму хватит, цена на него расти не будет - Витренко

Витренко рассказал, что в Украине с газом. Фото: Укринформ

Газ для населения в течение зимнего сезона будет стоить 7,42 грн. Его хватит для нужд всех потребителей.

"У "Нафтогаза", национальной компании есть достаточно газа для обеспечения всех потребностей населения. И мы, продавая газ по цене 7,42 для нужд населения, делаем так, что цена на газ для нужд населения этой зимой не поднимется", - глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Никаких проблем с газом для населения в ближайшем отопительном сезоне нет.

"Для населения вопрос бесперебойного прохождения этого отопительного сезона без повышения цен решается правительством вместе с национальной компанией. И люди могут быть уверены, что в сложных условиях они будут обеспечены газом", - заверил Витренко.

Ситуация с объектами социальной инфраструктуры, по его словам, является более сложной.

"Когда цены на рынке начали повышаться очень быстро выяснилось, что большинство поставщиков-негосударственных компаний - они являются ненадежными поставщиками, они не выполняют свои обязательства", - пояснил Витренко.

В случае банкротства компаний газом объекты социальной инфраструктуры обеспечивает поставщик последней надежды - "Нафтогаз".

Газ для объектов социальной инфраструктуры будет стоить 16,8 с ПДВ и тарифом на транспортировку.

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Бюджетным и религиозным организациям предлагают покупать газ по фиксированной цене - 13,7 гривен за кубометр (с транспортировкой и НДС - 16,8 гривны). Контракт заключается на срок 15 месяцев - до конца 2022 года.