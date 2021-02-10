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среда, 10 февраля 2021 10:56

Центральное правление УТОГ забирает у областных организаций 50% заработанного на аренде - СМИ

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Центральное правление УТОГ забирает у областных организаций 50% заработанного на аренде - СМИ
Бывший руководитель предприятия "Учебно-восстановительный центр УТОГ" Юрий Анисимов: "Финансовая поддержка от государства руководством УТОГ распределялась "в ручном режиме"

Центральное правление Всеукраинской общественной организации людей с инвалидностью "Украинское общество глухих" (УТОГ) обязывает областные предприятия и организаций перечислять 50% прибыли от аренды помещений центральному правлению.

Об этом рассказал бывший руководитель предприятия "Учебно-восстановительный центр УТОГ" (Киев, Пуща-Водица) Юрий Анисимов в интервью delo.ua.

По его словам, еще во времена его работы в системе УТОГ, все предприятия обязали сдавать в аренду неиспользуемые помещения, но вместе с тем руководство организации могло создавать "преференции" для отдельных арендаторов.

Анисимов привел пример из собственной практики, когда у него возник конфликт с арендаторами и те попробовали "договориться".

"Я говорю: пожалуйста, через дорогу есть филиал банка, куда можно пойти с расчетным счетом от бухгалтерии и перечислить желаемую сумму. Через 40 минут приходит (бывший глава УТОГ Юрий Максименко, на роль третейского судьи. Ему за эту "аренду" давали 300 долларов каждый месяц, чтобы не дергался, а тут какой-то Анисимов в схему влез", - рассказал он.

При этом, по словам Анисимова, и во времена его работы в УТОГ и сейчас сохраняется практика, когда 50% от сдачи помещений в аренду перечисляются в центр.

"Глухие нужны руководству УТОГ, чтобы безбедно существовать за счет госфинансирования, аренды и т.д. По поводу аренды — центральное управление забирает 50%. Но они не считают НДС и прочее. В итоге, на самом предприятии, которое сдает площади в аренду, остается какой-то мизер", - рассказал он.

По его мнению, именно такая практика в значительной мере влияет на плохое финансовое состояние предприятий и постоянные обращения к государство с требованием финансовой поддержки.

"С одной стороны, они сами у регионов забирают деньги и потом рассказывают о том, что государство бросило людей с инвалидностью. С другой — все эти коллективные обращения тоже обычно организовывает центр", - возмущается Анисимов.

При этом он обращает внимание на то, что и финансовая поддержка от государства руководством УТОГ распределялась "в ручном режиме".

"Чтоб государство не разбиралось, на что идут деньги, они (руководство УТОГ — ред.) подают общую сумму запроса. А потом сами определяют сколько в какой карман положить. То есть, например, дало государство в январе 300 тысяч, 20 из них пойдет в Одессу, во Львов или в другой город… А куда пойдут остальные и как ими будут крутить — знают только в руководстве", - рассказывает Анисимов.

По его мнению, если бы руководство УТОГ ставило приоритетом, не личные интересы, а интересы людей с инвалидностью и эффективность работы – организация вполне могла бы самостоятельно себя обеспечивать и не обращаться постоянно к государству за помощью.

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