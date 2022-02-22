Цена на нефть достигла семилетнего максимума из-за агрессии Путина

Рубль достиг самого слабого уровня стоимости за последние 15 месяцев - 80,7. Фото: reuters.com

Нефть Brent подорожала до $97, а азиатская акция падает из-за провала дипломатических усилий в рамках "минского переговорного процесса".

Азиатские акции упали, российские активы упали, а фьючерсные рынки указывали на падение на европейских фондовых рынках и на Уолл-стрит, поскольку Путин разжигает российскую войну в ДНР и ЛНР, пишет Financial Times.

Фьючерсные контракты, которые оцениваются в индексе Stoxx Europe 600, упали на 1,1%, а американские контракты S&P 500 упали на 1,3%.

Это произошло после важных инвестиций в активы на рынках Азии, если гонконгский индекс Hang Seng упал на 3% в мае.

Российский рубль достиг самого слабого уровня стоимости за последние 15 месяцев - 80,7. Индекс российских акций Moex, у которого процентная ставка 10,5%, утром упал еще на 9%.

Нафта марки Brent подорожала на 2,4% до $97,66 за баррель, трейдеры протестировали возможность продажи нефти в России, основного производства сырья и других природных ресурсов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Обострение на границе Украины растет: российские рынки начали падение

"Краткосрочная перспектива просто изменит заголовки. Очевидно, что за последние несколько лет заголовки стали более зловещими", - сказал Роберт Ренн, глобальный стратегический kerrivian Westpac South.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что решение Путина признать поддерживаемые Россией Донецкую и Луганскую "народные республики" независимыми является "явным нападением" на суверенитет Украины.

Ожидается, что Великобритания будет голосовать за санкции против России во второй раз. Министр иностранных дел Лиз Трасс заявила, что меры будут применены в ответ на "нарушения Москвой международного права, суверенитета и территориальной целостности Украины".

Президент США Джо Байден спустя несколько часов после заявления Путина о признании ДНР и ЛНР подписал указ о запрете инвестиций на временно оккупированных территориях. Евросоюз пригрозил ввести персональные санкции в отношении всех причатсных. Во вторник о введении санкции также сообщила Великобритания.