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воскресенье, 02 августа 2020 13:46

Цена на черную смородину выросла в 2 раза

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Цена на черную смородину выросла в 2 раза
Заканчивается сезон черной смородины. Фото: "Аграрии вместе"

В Украине черная смородина за год подорожала в среднем в 2 раза.

Производители довольны сезоном. Хотя цены на остаточные партии ягоды снизились, сообщает delo.ua.

Операторы рынка объясняют подорожание снижением урожайности черной смородины. Начало лета было прохладным, в западных областях шли сильные дожди.

Производители предлагают последние партии черной смородины за 40-60 грн/кг. Это в среднем на 20% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

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Цены снижают из-за качественных характеристик смородины. Также перерабатывающие предприятия не захотели повышать цены на черную смородину в конце сезона. Садоводы приняли решение снизить отпускные цены, чтобы быстрее распродать партии своей продукции.

И красная смородина, и черная смородина содержат значительное количество флаваноидов и антоцианов. Они характерны защитным действием на мельчайшие кровеносные сосуды - те, что попадают в сетчатку, и предотвращают дегенеративным заболеванием зрения.

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02
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