Цена автогаза обвалилась: сколько стоит топливо на АЗС

За выходные автогаз на заправках подешевел среднем на 13 коп./л.

В среднем стоит менее 9 грн - 8,84 грн/л, передает enkorr.

Цены автогаза в консолидированной сети АЗС группы "Приват" опустились на 25-36 коп. - до 8,35-8,22 грн/л.

Автор: enkorr Некоторые автозаправки продают газ по цене менее 8 грн/л.

В Киеве сеть KLO снизила ценники на 40 коп./л. "Автотранс" - на 24 коп. Литр продают по 8,49 грн.

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На 10 коп. автогаз подешевел в сетях "БРСМ-Нафта", BVS, Chipo, "Авантаж 7" и Motto. На АЗС AMIC и Shell цены упали на 20-25 коп./л.

Автогаз на АЗС дешевеет из-за уменьшения спроса и снижения оптовой цены горючего.