Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу

Пандемия существенно снизила покупательную способность украинцев. Фото: pexels.com

В этом году рассчитывать на удачные распродажи не стоит ни покупателям, ни предпринимателям, рассказал Gazeta.ua экономист Александр Охрименко.

"Карантин выходного дня фактически нивелирует эффект черной пятницы. Во-первых, многие украинцы начали экономить, и это логично. Коронакризис сделал нас более скупыми. Во-вторых, отсутствие нормальной работы торговых центров фактически убивает эффект распродаж. Будет провал не только в Украине, но и по всему миру", - считает Александр Охрименко.

По словам экономиста, интернет-распродажи также не будут иметь желаемого эффекта.

"Дело не в онлайн-формате. Эффект черной пятницы срабатывает только за счет нормальной работы торгово-развлекательных центров. Когда люди покупают со скидками круглый год, это превращается в так называемый "подарочный" день. Сейчас у людей нет того драйва, как прошлые года. А без драйва черной пятницы не может быть", - отметил он.

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Пандемия существенно снизила покупательную способность украинцев, потому бизнесу рассчитывать на большие продажи не стоит.

"Обычно в Черную пятницу люди покупали одежду, технику, косметику, подарки. Ведь именно с этого дня начинаются предновогодние распродажи ", - добавил Александр Охрименко.

"Украинцы больше всего экономят на бытовой технике. Это то, что может потерпеть. Также на одежде, обуви. Очень существенно - на развлечениях, но они и не работают. Люди не знают, когда карантин закончится, и просто берут паузу", - подытожил эксперт .

Традиционно черная пятница приходится на последнюю пятницу ноября и продолжается на выходные. В этом году карантинные ограничения сказались на главной распродаже года.