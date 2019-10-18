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пятница, 18 октября 2019 12:49

British American Tobacco остановила производство в Украине через "маржу Холодова"

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British American Tobacco остановила производство в Украине через &quot;маржу Холодова&quot;
Из-за "маржиХолодова" British American Tobacco закрыла фабрику в Прилуках

Международная компания British American Tobacco с 11 октября закрыла табачную фабрику "В.А.Т.-Прилуки".

Об этом со ссылкой на письмо финансового директора компании Тараса Павлуся пишет издание The Page.

В письме, в частности, говорится, что в связи с прекращением производства "В.А.Т.-Прилуки" просит отозвать 25 млн акцизных марок и вернуть 505 млн грн, уплаченных за них.

Напомним, что компании "Филип Моррис Украина", "БритишАмерикан Тобакко Украина", "JTI" и "Империал Тобакко" 9 октября заявили, что рассматривают возможность сокращения производства и дальнейшего прекращения работы фабрик на территории Украины из-за того, что Верховная Рада приняла новую законодательную норму о государственном регулировании торговой наценки на их товары.

По оценкам экспертов, в случае окончательного принятия этой поправки, которая уже получила название "маржа Холодова", около 25% сигаретного рынка перейдет "в тень".

Кроме того, специалисты предупреждают, что нововведение приведет к свертыванию производства в Украине, уменьшению поступлений в бюджет и негативно скажется на инвестиционном климате.

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