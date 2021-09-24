Британские и украинские юристы Жеваго прокомментировали решение Высокого суда Англии и Уэльса

Британский суд отклонил дело. Оно должно рассматриваться в Украине, говорят юристы. Фото: pixabay.com

Высокий суд Англии и Уэльса принял решение относительно дела банка "Фінанси і Кредит" по иску Фонда гарантирования вкладов физических лиц против Константина Жеваго.

"Подчеркиваем, суд постановил, что не имеет юрисдикции для рассмотрения данного дела. Никаких других решений указанный суд не принимал.

Публикации в некоторых украинских СМИ являются спекулятивными и ложными", - отметили британские и украинские юристы Константина Жеваго.

По словам британских и украинских юридических консультантов Константина Жеваго, данное дело всегда было и является вопросом Украины.

"Мы довольны, что суд Великобритании отклонил это дело. Оно должно рассматриваться в Украине. Банк "Фінанси і Кредит" не должны были ликвидировать из-за непрофессиональных и необоснованных действий предыдущего руководства Национального банка Украины", - добавили юристы согласно решению британского суда.

Также Высокий суд Англии и Уэльса обязал ФГВФЛ компенсировать Константину Жеваго финансовые расходы, связанные с данным судебным процессом.

Британские и украинские юристы также подчеркнули, что распространение в СМИ ложной информации против Константина Жеваго - это еще одно доказательство незаконного заказного преследования предпринимателя.

Константин Жеваго как законопослушный гражданин Украины готов к открытому, объективному и беспристрастному юридическому процессу. И и результат решения Высокого суда Англии и Уэльса в отношении банка "Финансы и Кредит" - еще одно тому подтверждение.

Британские и украинские юристы Константина Жеваго и в дальнейшем будут решительно отстаивать законную юридическую позицию и уверены в положительном решении этого вопроса.