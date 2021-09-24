Британские и украинские юристы Жеваго прокомментировали решение Высокого суда Англии и Уэльса

 
Ексклюзивы
1/5
"Начало авторитаризма" - Зеленский демонстративно укрепляет власть
"Начало авторитаризма" - Зеленский демонстративно укрепляет власть
2 Просмотров: 783
"Правда вырывается из-под земли" - как строят Мемориал жертв Голодомора
"Правда вырывается из-под земли" - как строят Мемориал жертв Голодомора
Просмотров: 414
"Лифт" Зеленского: что случилось с президентским проектом
"Лифт" Зеленского: что случилось с президентским проектом
Просмотров: 630
"Підбила купити "Опеля". А тепер вже не рада" - як у Києві пройшов фестиваль ретромашин
"Підбила купити "Опеля". А тепер вже не рада" - як у Києві пройшов фестиваль ретромашин
Просмотров: 2997
Украина - в желтой зоне: что нужно знать
Украина - в желтой зоне: что нужно знать
Просмотров: 1584
Просят перечислить аванс на карточку: популярные мошеннические схемы на рынке недвижимости
Просят перечислить аванс на карточку: популярные мошеннические схемы на рынке недвижимости
Просмотров: 432
"Избиратели Зеленского моложе и состоятельнее. Не ощущают негативных изменений" - политолог
"Избиратели Зеленского моложе и состоятельнее. Не ощущают негативных изменений" - политолог
Просмотров: 405
"Не думала, что россы и малороссы могут прийти к такому" - как россияне скупили дома на Полтавщине и ездят отдыхать
"Не думала, что россы и малороссы могут прийти к такому" - как россияне скупили дома на Полтавщине и ездят отдыхать
5 Просмотров: 7830
"Не без влияния олигархов" – деолигархизация Зеленского может закончиться пшиком
"Не без влияния олигархов" – деолигархизация Зеленского может закончиться пшиком
1 Просмотров: 567
Какие квартиры покупают украинцы - обзор рынка
Какие квартиры покупают украинцы - обзор рынка
Просмотров: 585
Фото
Все фото
7
3
9
12
16
В роддомах снова начнут выдавать &quot;пакеты малыша&quot;
В роддомах снова начнут выдавать "пакеты малыша"
Книга на 329 страниц - в Раду принесли бюджет
Книга на 329 страниц - в Раду принесли бюджет
Обзор цен: что больше всего подорожало в супермаркетах
Обзор цен: что больше всего подорожало в супермаркетах
Гривне - 25 лет: открыли музей украинской валюты
Гривне - 25 лет: открыли музей украинской валюты
Визит Зеленского в США: результаты, цифры, оценки
Визит Зеленского в США: результаты, цифры, оценки
Видео
Все видео
"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров
"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров
На субсидии не хватает денег - правительство будет просить изменить госбюджет
На субсидии не хватает денег - правительство будет просить изменить госбюджет
В Украине начали денежную реформу
В Украине начали денежную реформу
В Украине введут новый налог на покупки
В Украине введут новый налог на покупки
Изменения в Налоговый кодекс могут уничтожить любой бизнес - Дубровский
Изменения в Налоговый кодекс могут уничтожить любой бизнес - Дубровский
Интервью
1/5
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
2 Просмотров: 1566
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
Просмотров: 720
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
Просмотров: 2628
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Просмотров: 1278
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Просмотров: 792
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
23 сентября 2021
Просмотров: 495
Мова ненависті
— Ніколи не сердься, коли тебе ображають несправедливо. За ненависть і злобу приходить покарання, — повчала мене колись знайома ...
пятница, 24 сентября 2021 16:06

Британские и украинские юристы Жеваго прокомментировали решение Высокого суда Англии и Уэльса

  Комментировать
Британские и украинские юристы Жеваго прокомментировали решение Высокого суда Англии и Уэльса
Британский суд отклонил дело. Оно должно рассматриваться в Украине, говорят юристы. Фото: pixabay.com

Высокий суд Англии и Уэльса принял решение относительно дела банка "Фінанси і Кредит" по иску Фонда гарантирования вкладов физических лиц против Константина Жеваго.

"Подчеркиваем, суд постановил, что не имеет юрисдикции для рассмотрения данного дела. Никаких других решений указанный суд не принимал.

Публикации в некоторых украинских СМИ являются спекулятивными и ложными", - отметили британские и украинские юристы Константина Жеваго.

По словам британских и украинских юридических консультантов Константина Жеваго, данное дело всегда было и является вопросом Украины.

"Мы довольны, что суд Великобритании отклонил это дело. Оно должно рассматриваться в Украине. Банк "Фінанси і Кредит" не должны были ликвидировать из-за непрофессиональных и необоснованных действий предыдущего руководства Национального банка Украины", - добавили юристы согласно решению британского суда.

Также Высокий суд Англии и Уэльса обязал ФГВФЛ компенсировать Константину Жеваго финансовые расходы, связанные с данным судебным процессом.

Британские и украинские юристы также подчеркнули, что распространение в СМИ ложной информации против Константина Жеваго - это еще одно доказательство незаконного заказного преследования предпринимателя.

Константин Жеваго как законопослушный гражданин Украины готов к открытому, объективному и беспристрастному юридическому процессу. И и результат решения Высокого суда Англии и Уэльса в отношении банка "Финансы и Кредит" - еще одно тому подтверждение.

Британские и украинские юристы Константина Жеваго и в дальнейшем будут решительно отстаивать законную юридическую позицию и уверены в положительном решении этого вопроса.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Британские и украинские юристы Жеваго прокомментировали решение Высокого суда Англии и Уэльса». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
сентября

Яичный теракт: студент попал в Януковича яйцом, тот потерял сознание

Впервые за математическими расчетами открыли планету

Четыре года назад задушили руководителя Киевоблэнерго

В небо поднялся первый дирижабль

Самое читаемое
Сняли нижнее белье и прикрывались руками: Меган Фокс и Кортни Кардашьян взбудоражили сеть эротическими фото
Сняли нижнее белье и прикрывались руками: Меган Фокс и Кортни Кардашьян взбудоражили сеть эротическими фото
10
 Просмотров: 8478
&quot;Не думала, что россы и малороссы могут прийти к такому&quot; - как россияне скупили дома на Полтавщине и ездят отдыхать
"Не думала, что россы и малороссы могут прийти к такому" - как россияне скупили дома на Полтавщине и ездят отдыхать
21
 5 Просмотров: 7830
Как жили в Индии при британском господстве - подборка фото
Как жили в Индии при британском господстве - подборка фото
20
 Просмотров: 6597
Дочь Бейсингер и Болдуина показала тело с растяжками и целлюлитом
Дочь Бейсингер и Болдуина показала тело с растяжками и целлюлитом
9
 Просмотров: 5571
В телеведущей выпала грудь в прямом эфире. Пикантное видео 18+
В телеведущей выпала грудь в прямом эфире. Пикантное видео 18+
 Просмотров: 4266
Экономика
К объединенной энергетической системе в ближайшие дни планируют присоединить Бурштынский энергоостров – источник
К объединенной энергетической системе в ближайшие дни планируют присоединить Бурштынский энергоостров – источник Просмотров: 144
Шмыгаль назвал задолженность по "боевым выплатам" воинам фейком
Шмыгаль назвал задолженность по "боевым выплатам" воинам фейком Просмотров: 153
Даже экскаваторы можно заказать в один клик: что происходит с электронной торговлей сегодня
Даже экскаваторы можно заказать в один клик: что происходит с электронной торговлей сегодня Просмотров: 63
Перед выходными валюта стремительно подешевела
Перед выходными валюта стремительно подешевела Просмотров: 405
Сравнили зарплаты женщин и мужчин
Сравнили зарплаты женщин и мужчин Просмотров: 216
Больше всего комментируют
6
Зеленский: Олигархической ветви власти в Украине больше не будет
5
"Не думала, что россы и малороссы могут прийти к такому" - как россияне скупили дома на Полтавщине и ездят отдыхать
2
"Начало авторитаризма" - Зеленский демонстративно укрепляет власть
2
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
1
В Украине могут отменить перенос выходных из-за праздников
Голосов: 26861
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть