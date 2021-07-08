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четверг, 08 июля 2021 14:23

Борьба с коллекторами: Нацбанк начнет наказывать за грубое поведение с должниками

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Борьба с коллекторами: Нацбанк начнет наказывать за грубое поведение с должниками
Будут штрафовать за грубое поведение с клиентами. Фото: Елена Луценко

Нацбанк с 14 июля начнет штрафовать банки, финучреждения и коллекторские компании за грубое поведение с клиентами во время напоминаний о задолженности.

Нацбанк имеет право применять к банкам и кредитодателям меры воздействия за нарушение прав должников - письменное предостережение или штраф. Штрафы в размере от 300 до 8000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

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Закон о коллекторах вступает в силу 14 июля. Он четко разграничивает правила этического поведения. Основным методом деятельности коллекторов остаются телефонные звонки, но теперь они не могут беспокоить должников с 20:00 до 09:00. Разрешается личная встреча коллектора с должником, только с 09:00 до 19:00, но если на это согласен сам должник.

Если при первом телефонном звонке он сообщит коллектору, что у него есть адвокат или представител, то после этого коллекторской компании будет запрещено общаться напрямую с должником. Запрещено отправлять смс-сообщения об имеющемся долге самом заемщику, его работодателю, приезжать к нему домой, угрожать ему и родственникам.

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