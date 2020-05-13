Безработица растет рекордными темпами: премьер сообщил неутешительную статистику

За год уровень безработицы вырос на 48%. Фото: pixabay.com

В Украине количество официально зарегистрированных безработных на 12 мая выросло до 486,7 тыс. человек.

С начала введения карантина безработных стало на 197 тыс. человек больше, рассказал во время часа вопросов к правительству премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, еженедельно на учет в центры занятости становятся все больше безработных.

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Еще в понедельник, 11 мая, Шмыгаль на селекторном совещании по предотвращению распространения коронавируса отчитывался о 140 тыс. безработных, которые появились с начала введения карантина.

Таким образом, за год уровень безработицы вырос на 48%.

Правительство направило 6 млрд грн на выплату пособий по безработице людям, которые потеряли работу из-карантинных ограничений. Кроме того, помощь обещают малому и среднему бизнесу. По словам премьера, уже заработали программы кредитования на льготных условиях. Также ФОПам выплачивают деньги на детей.