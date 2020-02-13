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Без бумажных квитанций и очередей: украинцам стало проще обращаться в государственные органы

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Без бумажных квитанций и очередей: украинцам стало проще обращаться в государственные органы
Благодаря электронному сервису, к которому подключили государственные органы, бумажные квитнации не обязательны. Услуги можно оплачивать через интернет или мобильное приложение. Фото: dppartners.org

Основные государственные органы подключили к сервису check.gov.ua.

В частности, к сервису подключили сервисные центры Министерства внутренних дел, миграционной службы, отделы государственной регистрации актов гражданского состояния, Центры предоставления административных услуг, услуг в областных государственных администрациях.

Это означает, что украинцам больше не нужно тратить время, чтобы принести в эти органы банковские квитанции об уплате. Можно просто оплачивать услуги через Интернет-банк или мобильное банковское приложение и дать номер квитанции работнику государственного учреждения", - написал в Facebook министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

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По его словам, это также сэкономит деньги украинцев. Не придется платить комиссию за получение бумажных квитанций.

"Работники государственных учреждений получили служебные инструкции. Если вдруг кто-то все равно требует квитанцию ​​в бумажной форме, звоните нам на горячую линию 1545, будем дополнительно разъяснять. Сейчас к сервису Check присоединены уже 3 банка, в стадии подключения - еще 10 учреждений", - резюмировал Дубилет.

В Украине запустили горячую линию по предупреждению домашнего насилия по телефону 1547.

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