Без бумажных квитанций и очередей: украинцам стало проще обращаться в государственные органы

Благодаря электронному сервису, к которому подключили государственные органы, бумажные квитнации не обязательны. Услуги можно оплачивать через интернет или мобильное приложение. Фото: dppartners.org

Основные государственные органы подключили к сервису check.gov.ua.

В частности, к сервису подключили сервисные центры Министерства внутренних дел, миграционной службы, отделы государственной регистрации актов гражданского состояния, Центры предоставления административных услуг, услуг в областных государственных администрациях.

Это означает, что украинцам больше не нужно тратить время, чтобы принести в эти органы банковские квитанции об уплате. Можно просто оплачивать услуги через Интернет-банк или мобильное банковское приложение и дать номер квитанции работнику государственного учреждения", - написал в Facebook министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета

По его словам, это также сэкономит деньги украинцев. Не придется платить комиссию за получение бумажных квитанций.

"Работники государственных учреждений получили служебные инструкции. Если вдруг кто-то все равно требует квитанцию ​​в бумажной форме, звоните нам на горячую линию 1545, будем дополнительно разъяснять. Сейчас к сервису Check присоединены уже 3 банка, в стадии подключения - еще 10 учреждений", - резюмировал Дубилет.

В Украине запустили горячую линию по предупреждению домашнего насилия по телефону 1547.