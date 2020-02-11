Заработала горячая линия по предупреждению домашнего насилия

Каждая шестая женщина в Украине пережила по крайней мере одну из форм насилия. Фото: pravda.com.ua

В Украине запустили горячую линию по предупреждению домашнего насилия по телефону 1547.

"По данным ООН каждый шестой женщина в Украине пережила по крайней мере одну из форм насилия в течение последних 12 месяцев. От 1 до 3 млн детей в Украине становятся свидетелями или жертвами домашнего насилия. Мой заместитель Юлия Гусева, которая координирует проект, периодически рассказывает мне истории обратившихся к линии. Кровь стынет в жилах! " - сообщил министр Кабмина Дмитрий Дубилет на своей странице в Facebook.

Отметил, что проект работает по новому принципу - на общей платформе. Благодаря этому Кабмин запустил горячую линию достаточно быстро, а также сэкономил около 25 млн грн бюджетных средств, изначально планировали потратить на создание отдельного колл-центра.

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"Этот проект находится на пересечении сразу нескольких министерств. Именно такие проекты, в которых требуется привлечение различных команд, являются самыми сложными в Кабмине, но и наиболее эффективными", - добавил министр.

В Україні планують створити Фонд відшкодування коштів особам, які пережили насильницькі злочини. Він має запрацювати в 2021 році. Щорічно такі виплати будуть отримувати від 10 тисяч до 20 тисяч потерпілих. Жертва отримає кошти на фізичну та психологічну реабілітацію одразу після нападу, якщо надасть відповідні висновки судмедексперта і довідку з Єдиного реєстру досудових розслідувань.