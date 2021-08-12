Бензин за восемь месяцев подорожал на 20%

Бензин с начала года подорожал более чем на 20%, автогаз - на 25%.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО С начала года бензин А-92 подорожал на 22,5% до 29,2 гривен за литр

"В июле этого года по сравнению с декабрем 2020-го бензин А-92 подорожал на 22,5% до 29,2 грн/л. Бензин А-95 на 20,9% до 30,2 грн/л, дизельное топливо - на 18,0% до 28,4 грн/л", - сообщает Госстат.

Сжиженный газ для автомобилей с начала этого года подорожал на 25,3% до 15,9 грн/л.

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За 2020 год бензин А-95 подешевел на 11,1% и стоил 25 грн/л. Цена на бензин А-92 снизилась на 11,7% до 23,8 грн/л. На дизельное топливо - на 12,4% до 24,1 грн/л. При этом газ сжиженный для автомобилей подорожал на 1,4% до 12,7 грн /л, пишет РБК-Украина.

14 мая Кабмин ввел государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо в Украине. На заседании правительства внесли изменения в карантинное постановление №1236 от 9 декабря 2020 года. На период действия карантина установили предельные уровни торговой надбавки к средней цене. На дизельное топливо - не более 7 грн/л, на бензин - не более 5 грн/л.