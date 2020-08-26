Бензин резко подорожает: почему вырастут цены

Бензин начал дорожать, потому что дешевые запасы горючего заканчиваются. Фото: pixabay.com

В Украине начал дорожать бензин. Топливо имеет потенциал к росту еще на 1 грн/л.

"Сейчас из-за профицита предложения маржа между мелким оптом и розницей минимальна. Поэтому трейдеры используют каждую возможность для роста цен. Но повышают их медленно. В сентябре оптовые поставки станут дороже и рост цен ускорится", - говорит эксперт по энергетике Геннадий Рябцев, пишет "Сегодня".

По словам директора Консалтинговой группы "А-95" Сергея Куюна, дешевые запасы горючего заканчиваются.

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"Сейчас в Украине самые низкие розничные цены по сравнению с другими странами Европы. Имеем минимальную наценку в рознице за последние два года. Это еще один индикатор того, что цены скоро пойдут вверх. На этой неделе отдельные сети повысят их еще на 50 копеек", - объясняет эксперт.

Автогаз может подорожать на 10-30 коп./л в небольших региональных сетях.

За год в мире больше всего бензин подешевел в Боснии и Герцеговине - на 17,8%. В Украине цены на АЗС уменьшились на 15,4%, Румынии - 14%. В то же время в России топливо подорожало на 0,8%. Правда, в стране бензин остался самым дешевым среди других стран мира. Литр в среднем стоит $0,63.