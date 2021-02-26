Банк, где держала деньги королева, стал банкротом

Стал банкротом один из старейших английских банков. Фото: wikipedia.org

26 февраля 1995 года стал банкротом один из старейших английских банков - "Бэрингс". Клиентами банка были члены королевской семьи.

Банк основали в 1762-м братья Джон и Фрэнсис Беринг. Несмотря на пережитые Великую депрессию и две мировые войны, в 1995 году бизнес Барингов был уничтожен. Виновным называют одного из сотрудников - главу сингапурского отдела Ника Лисона.

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В его обязанности входила скупка фьючерсов на одном рынке с одновременной продажей их на другом рынке по более выгодной цене. Такие операции осуществляются практически мгновенно, не допуская колебания цен на фьючерсные контракты. Такая стратегия не содержит больших рисков. Ник Лисон не придерживался одобренной руководством стратегии. Он покупал фьючерсы, а затем придерживал их, выжидая более выгодного курса. Если следовать этой стратегии, даже небольшой процент изменения стоимости может принести миллионный доход или убыток. Впрочем, удача отвернулась от Лисона.

23 февраля 1995 года Лисон сбежал, оставив записку "Прошу прощения". Аудиторы банка "Бэрингс" наконец раскрыли мошенничество. Его махинации привели к потере 827 млн ​​фунтов или $1,3 млрд. Эта сумма в 2 раза превысила капитал банка. 26 февраля было объявлено о неплатежеспособности банка "Бэрингс".

Позже нидерландская финансовая группа ING купила банк "Бэрингс" за символическую сумму в 1 фунт.

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