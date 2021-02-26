Банк, где держала деньги королева, стал банкротом

 
Ексклюзивы
1/5
Воздушные шары, подземные города и пещерные отели - чем поражает Каппадокия
Воздушные шары, подземные города и пещерные отели - чем поражает Каппадокия
Просмотров: 378
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Просмотров: 549
Девушки выходят без белья. Для академического театра это необычно - актер
Девушки выходят без белья. Для академического театра это необычно - актер
Просмотров: 1674
Эксперт рассказал, почему после повышения штрафов аварий не станет меньше
Эксперт рассказал, почему после повышения штрафов аварий не станет меньше
Просмотров: 396
Неизвестно людям и таким должно остаться - Леся Украинка скрывала личную жизнь
Неизвестно людям и таким должно остаться - Леся Украинка скрывала личную жизнь
Просмотров: 1440
Зеленский идет путем Порошенко. Потеряет пророссийский электорат - Портников
Зеленский идет путем Порошенко. Потеряет пророссийский электорат - Портников
Просмотров: 2799
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Просмотров: 873
В больнице творятся ужасы. Показывал бы их тем, кто не хочет вакцинироватся - первый вакцинированый врач Украины
В больнице творятся ужасы. Показывал бы их тем, кто не хочет вакцинироватся - первый вакцинированый врач Украины
Просмотров: 2925
Сергея Стерненка на 7 лет отправили за решетку: что известно об активисте, его деятельности и уголовных делах
Сергея Стерненка на 7 лет отправили за решетку: что известно об активисте, его деятельности и уголовных делах
Просмотров: 567
"Происходит немыслимое для страны двух Майданов": как в Одессе судили Сергея Стерненко
"Происходит немыслимое для страны двух Майданов": как в Одессе судили Сергея Стерненко
Просмотров: 1503
Фото
Все фото
5
7
6
8
18
&quot;Для нас сутки длится 30 часов &quot; - украинка об особенностях работы дальнобойщицей
"Для нас сутки длится 30 часов " - украинка об особенностях работы дальнобойщицей
Привезла с собой 3,5 тыс. евро - украинка о работе в Германии
Привезла с собой 3,5 тыс. евро - украинка о работе в Германии
Украинка рассказала, какую финансовую помощь получила при рождении ребенка в Польше
Украинка рассказала, какую финансовую помощь получила при рождении ребенка в Польше
Физический труд и высокие налоги – украинка назвала минусы жизни в Польше
Физический труд и высокие налоги – украинка назвала минусы жизни в Польше
&quot;Заходишь посмотреть, а выходишь с диваном&quot; - как магазин ІКЕА отработал первый день в Украине
"Заходишь посмотреть, а выходишь с диваном" - как магазин ІКЕА отработал первый день в Украине
Видео
Все видео
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Зеленский в видео подколол предшественников
Зеленский в видео подколол предшественников
Торговая сеть прекратила сотрудничество с блогершой, которая любит РФ
Торговая сеть прекратила сотрудничество с блогершой, которая любит РФ
Украина подписала газовые соглашения с РФ
Украина подписала газовые соглашения с РФ
Заработчане дают в четыре раза больше денег, чем Украина получает инвестиций
Заработчане дают в четыре раза больше денег, чем Украина получает инвестиций
Интервью
1/5
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Просмотров: 549
Неизвестно людям и таким должно остаться - Леся Украинка скрывала личную жизнь
Неизвестно людям и таким должно остаться - Леся Украинка скрывала личную жизнь
Просмотров: 1440
Зеленский идет путем Порошенко. Потеряет пророссийский электорат - Портников
Зеленский идет путем Порошенко. Потеряет пророссийский электорат - Портников
Просмотров: 2799
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Просмотров: 873
Выходом может стать видеорегистратор - автоюрист дал совет начинающим водителям
Выходом может стать видеорегистратор - автоюрист дал совет начинающим водителям
Просмотров: 324
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
25 февраля 2021
Просмотров: 432
Конкуренти
Мою тальнівську хату доглядають двоє — сусід Володя й чоловік жінчиної сестри Микола. Я підтримую між ними приховану конкуренцію. ...
пятница, 26 февраля 2021 12:15

Банк, где держала деньги королева, стал банкротом

  Комментировать
Банк, где держала деньги королева, стал банкротом
Стал банкротом один из старейших английских банков. Фото: wikipedia.org

26 февраля 1995 года стал банкротом один из старейших английских банков - "Бэрингс". Клиентами банка были члены королевской семьи.

Банк основали в 1762-м братья Джон и Фрэнсис Беринг. Несмотря на пережитые Великую депрессию и две мировые войны, в 1995 году бизнес Барингов был уничтожен. Виновным называют одного из сотрудников - главу сингапурского отдела Ника Лисона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Выписали первый банковский чек

В его обязанности входила скупка фьючерсов на одном рынке с одновременной продажей их на другом рынке по более выгодной цене. Такие операции осуществляются практически мгновенно, не допуская колебания цен на фьючерсные контракты. Такая стратегия не содержит больших рисков. Ник Лисон не придерживался одобренной руководством стратегии. Он покупал фьючерсы, а затем придерживал их, выжидая более выгодного курса. Если следовать этой стратегии, даже небольшой процент изменения стоимости может принести миллионный доход или убыток. Впрочем, удача отвернулась от Лисона.

23 февраля 1995 года Лисон сбежал, оставив записку "Прошу прощения". Аудиторы банка "Бэрингс" наконец раскрыли мошенничество. Его махинации привели к потере 827 млн ​​фунтов или $1,3 млрд. Эта сумма в 2 раза превысила капитал банка. 26 февраля было объявлено о неплатежеспособности банка "Бэрингс".

Позже нидерландская финансовая группа ING купила банк "Бэрингс" за символическую сумму в 1 фунт.

НАБУ объявило подозрение бывшим топ-менеджерам государственного Приватбанка в хищении 136 млн грн.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Банк, где держала деньги королева, стал банкротом». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
февраля

Банк, где держала деньги королева, стал банкротом

Самое читаемое
Сколько стоят продукты в Польше - фото с ценами в супермаркетах
Сколько стоят продукты в Польше - фото с ценами в супермаркетах
26
 Просмотров: 17433
Марсоход Perseverance случайно снял смерть своего &quot;друга&quot;
Марсоход Perseverance случайно снял смерть своего "друга"
5
 Просмотров: 13329
40 мин. стояла сама 5-летнюю девочку в лесу высадили из автобуса
40 мин. стояла сама 5-летнюю девочку в лесу высадили из автобуса Просмотров: 11601
В Москве от голода умерла писательница из Украины
В Москве от голода умерла писательница из Украины Просмотров: 10198
Утвердили новые тарифы для мобильных операторов: как изменится стоимость связи для украинцев
Утвердили новые тарифы для мобильных операторов: как изменится стоимость связи для украинцев Просмотров: 10161
Экономика
За неделю цены на топливо резко подскочили
За неделю цены на топливо резко подскочили
Украинцам объяснили, как не переплачивать за газ
Украинцам объяснили, как не переплачивать за газ Просмотров: 594
Сколько продуктов украинцы съели за 10 лет
Сколько продуктов украинцы съели за 10 лет Просмотров: 63
Украинский ждут в Германии: какую работу предлагают
Украинский ждут в Германии: какую работу предлагают Просмотров: 639
Евро стремительно взлетел вверх
Евро стремительно взлетел вверх Просмотров: 621
Больше всего комментируют
9
Первому человеку в Украине сделали прививку от коронавируса
8
"Мясник" против правозащитника - кто такие Жуков и Григоренко
3
Зеленский: "Предлагай генерального прокурора. Сделаем это вместе"
2
Президентский рейтинг Зеленского скатился ниже 25%
1
Чиновник сходил на акцию за Стерненка - потом уволился из ОП
Голосов: 26199
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть