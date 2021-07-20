Автогаз продолжает дорожать в сетях АЗС

 
Ексклюзивы
1/5
"Чудесный мандарин" не каждый оркестр осмелится играть" – симфонический концерт устроили под открытым небом
"Чудесный мандарин" не каждый оркестр осмелится играть" – симфонический концерт устроили под открытым небом
Просмотров: 504
"Финансировать друзей и родственников": почему Банковая вмешивается в работу Госкино
"Финансировать друзей и родственников": почему Банковая вмешивается в работу Госкино
Просмотров: 225
"В Офисе Зеленского боятся двух вещей": с чем Верховная Рада уходит на каникулы
"В Офисе Зеленского боятся двух вещей": с чем Верховная Рада уходит на каникулы
Просмотров: 837
Овощи борщевого набора подешевели — обзор цен
Овощи борщевого набора подешевели — обзор цен
Просмотров: 162
Ангидрид в воздухе, свалки вместо пляжей и дерьмо в море - на что россияне превратили Крым
Ангидрид в воздухе, свалки вместо пляжей и дерьмо в море - на что россияне превратили Крым
Просмотров: 945
Назвали сроки значительного падения цен на арбузы и дыни
Назвали сроки значительного падения цен на арбузы и дыни
Просмотров: 405
Кошки, лошади и лягушки – художник рисует стильные портреты домашних любимцев
Кошки, лошади и лягушки – художник рисует стильные портреты домашних любимцев
Просмотров: 738
Эпоха Авакова, вертикаль Зеленского и подарки Фирташу - цитаты уходящей недели
Эпоха Авакова, вертикаль Зеленского и подарки Фирташу - цитаты уходящей недели
Просмотров: 432
Жара, паводки, голова в небе и Монастырский на трибуне - фото уходящей недели
Жара, паводки, голова в небе и Монастырский на трибуне - фото уходящей недели
Просмотров: 1368
В лавандовый парк едут для фотосессий. Когда закончится сезон
В лавандовый парк едут для фотосессий. Когда закончится сезон
Просмотров: 684
Фото
Все фото
5
11
3
3
7
Овощи борщевого набора подешевели — обзор цен
Овощи борщевого набора подешевели — обзор цен
&quot;Бабушки спешат на поезд, быстро уступают в цене. Распродаются за час и погнали &quot;- как пенсионеры продают товар с электрички
"Бабушки спешат на поезд, быстро уступают в цене. Распродаются за час и погнали "- как пенсионеры продают товар с электрички
Депозит: в какой валюте выгоднее всего хранить деньги
Депозит: в какой валюте выгоднее всего хранить деньги
&quot;Гемблинг-индустрия как фактор развития&quot;: SEO Cosmolot Сергей Потапов во Львове рассказал о перспективах сферы азартных игр
"Гемблинг-индустрия как фактор развития": SEO Cosmolot Сергей Потапов во Львове рассказал о перспективах сферы азартных игр
Партия Зеленского &quot;полностью потеряла берега&quot; - сети
Партия Зеленского "полностью потеряла берега" - сети
Видео
Все видео
Зеленский объявляет деолигархизацию, а "слуги народа" голосуют в интересах Ахметова
Зеленский объявляет деолигархизацию, а "слуги народа" голосуют в интересах Ахметова
"Затягивание поясов" на карантине от Зеленского оказалось пшиком - судьи пошли возвращать недополученные деньги
"Затягивание поясов" на карантине от Зеленского оказалось пшиком - судьи пошли возвращать недополученные деньги
"Как такое может быть в 21 веке?" - Укрзализныця возмутила Ольгу Сумскую
"Как такое может быть в 21 веке?" - Укрзализныця возмутила Ольгу Сумскую
Самолет "Мрия" напугал фотографов
Самолет "Мрия" напугал фотографов
Построить город с нуля и высадить миллиард деревьев - что напланировал Зеленский
Построить город с нуля и высадить миллиард деревьев - что напланировал Зеленский
Интервью
1/5
Споры коджи добавляют в продукты - прорастает съедобная плесень: что заменит традиционную консервацию
Споры коджи добавляют в продукты - прорастает съедобная плесень: что заменит традиционную консервацию
Просмотров: 189
"Очень умное и красивое, но неинтересное" - почему украинскую литературу не читает мир
"Очень умное и красивое, но неинтересное" - почему украинскую литературу не читает мир
Просмотров: 369
"Голос": что изменилось за месяц после раскола фракции
"Голос": что изменилось за месяц после раскола фракции
Просмотров: 459
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Шкурине
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Шкурине
Просмотров: 801
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Просмотров: 2313
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
20 июля 2021
Просмотров: 135
Шевченко схожий на Блохіна
2006 року тренеру Олегові Блохіну пощастило. Збірна України під його керівництвом з першого місця відбору пробилася до фінальної частини Кубка світу. ...
вторник, 20 июля 2021 15:06

Автогаз продолжает дорожать в сетях АЗС

  Комментировать

За сутки автогаз прибавил в цене 31 коп./л. Стоимость бензина и дизельного топлива не изменились.

Средние розничные цены на бензин А-92 составляют 29,27 грн/л, на бензин А-95 - 30,26 грн/л, на дизельное топливо - 28,49 грн/л. Автогаз стоит 16,30 грн/л, по данным мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

Автор: Елена ЛУЦЕНКО
  За минувшие сутки цены на бензин и дизельное топливо не изменились
За минувшие сутки цены на бензин и дизельное топливо не изменились

Автогаз начал дорожать 16 июля. Тогда его стоимость выросла на 24 коп. в сутки. 19 августа он подорожал на 28 коп.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого

В июне по сравнению с декабрем 2020 года бензин А-92 подорожал на 19,1% до 28,4 грн/л, бензин А-95 на 17,3% до 29,3 грн/л, дизельное топливо - на 14,8% до 27,6 грн/л. Газ сжиженный для автомобилей подорожал на 23,8% до 15,7 грн/л, сообщает Госстат.

С учетом максимальных наценок, стоимость бензина на АЗС не может превышать 31,87 грн/л, дизельного топлива - 29,60 грн/л.

14 мая Кабмин ввел государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо. По постановлению, разрешенная максимальная розничная наценка 5 грн на бензин и 7 грн на дизельное топливо. Нафтогаз подает расчеты Министерству экономики ежемесячно до 1, 11 и 21 числа.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Автогаз продолжает дорожать в сетях АЗС». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
июля

Зеленский и Шмыгаль представили нового председателя Нацбанка

Самое читаемое
Гороскоп на 19-25 июля: как пережить полнолуние и достичь успеха
Гороскоп на 19-25 июля: как пережить полнолуние и достичь успеха
 Просмотров: 13438
Гороскоп на 20 июля: в чьи двери постучит невиданный успех
Гороскоп на 20 июля: в чьи двери постучит невиданный успех
 Просмотров: 8352
Советский алкоголизм: почему люди массово пьянствовали в СССР
Советский алкоголизм: почему люди массово пьянствовали в СССР
17
 1 Просмотров: 7812
Бродячий кот стал звездой интернета: что сделало популярным четвероногого
Бродячий кот стал звездой интернета: что сделало популярным четвероногого
21
 Просмотров: 6732
Доллар не удержался: курс валют на 20 июля
Доллар не удержался: курс валют на 20 июля Просмотров: 6687
Экономика
Cоциальный взнос для ФЛП возрастет: как и почему
Cоциальный взнос для ФЛП возрастет: как и почему Просмотров: 126
Работа в Польше: сколько украинцев выехали на заработки
Работа в Польше: сколько украинцев выехали на заработки Просмотров: 198
Цены на подсолнечное масло установили рекорд
Цены на подсолнечное масло установили рекорд Просмотров: 297
Нацбанк отменил ограничения на покупку валюты для бизнеса
Нацбанк отменил ограничения на покупку валюты для бизнеса Просмотров: 72
За перевод наличных можно попасть под банковский мониторинг - НБУ
За перевод наличных можно попасть под банковский мониторинг - НБУ 1 Просмотров: 819
Больше всего комментируют
4
Не владеешь украинским - никаких должностей во власти - нардеп
2
Зеленский сказал, что должно быть первым шагом к членству в ЕС
1
Советский алкоголизм: почему люди массово пьянствовали в СССР
1
Описали наиболее опасную диету
1
Лобода проведет концерт в Одессе: как отреагировали на это украинцы
Голосов: 26694
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть