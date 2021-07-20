Автогаз продолжает дорожать в сетях АЗС

За сутки автогаз прибавил в цене 31 коп./л. Стоимость бензина и дизельного топлива не изменились.

Средние розничные цены на бензин А-92 составляют 29,27 грн/л, на бензин А-95 - 30,26 грн/л, на дизельное топливо - 28,49 грн/л. Автогаз стоит 16,30 грн/л, по данным мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

Автор: Елена ЛУЦЕНКО За минувшие сутки цены на бензин и дизельное топливо не изменились

Автогаз начал дорожать 16 июля. Тогда его стоимость выросла на 24 коп. в сутки. 19 августа он подорожал на 28 коп.

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В июне по сравнению с декабрем 2020 года бензин А-92 подорожал на 19,1% до 28,4 грн/л, бензин А-95 на 17,3% до 29,3 грн/л, дизельное топливо - на 14,8% до 27,6 грн/л. Газ сжиженный для автомобилей подорожал на 23,8% до 15,7 грн/л, сообщает Госстат.

С учетом максимальных наценок, стоимость бензина на АЗС не может превышать 31,87 грн/л, дизельного топлива - 29,60 грн/л. 14 мая Кабмин ввел государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо. По постановлению, разрешенная максимальная розничная наценка 5 грн на бензин и 7 грн на дизельное топливо. Нафтогаз подает расчеты Министерству экономики ежемесячно до 1, 11 и 21 числа.