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понедельник, 19 июля 2021 17:16

Как за сутки выросли цены на бензин и автогаз - мониторинг АЗС

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19 июля розничная цена на автогаз выросла на 28 коп по сравнению с предыдущими сутками. Бензин подорожал на 1 коп.

Автор: Елена Луценко
  За полгода бензин А-92 подорожал на 19,1% до 28,4 грн /л
За полгода бензин А-92 подорожал на 19,1% до 28,4 грн /л

Средние розничные цены на бензин А-92 составляют 29,26 грн / л. Бензин А-95 - 30,25 грн / л, на дизельное топливо - 28,49 грн / л, на автогаз - 16 грн / л. Цены по данным мониторинга "Консалтинговой группы А-95", пишет РБК-Украина.

Цены на автогаз начали расти в конце прошлой недели. 16 июля автогаз подорожал на 24 коп.

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За полгода бензин А-92 подорожал на 19,1% до 28,4 грн /л, бензин А-95 на 17,3% до 29,3 грн / л, дизельное топливо - на 14,8% до 27,6 грн / л. Газ сжиженный для автомобилей подорожал на 23,8% до 15,7 грн / л. Об этом сообщает Госстат.

С учетом максимальных наценок, стоимость бензина на АЗС не может превышать 31,87 грн/л, дизельного топлива - 29,60 грн/л.

14 мая Кабмин ввел государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо. По постановлению, разрешенная максимальная розничная наценка 5 грн на бензин и 7 грн на дизельное топливо. Нафтогаз подает расчеты Министерству экономики ежемесячно до 1, 11 и 21 числа.

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19
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