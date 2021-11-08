Автогаз на украинских АЗС достиг рекордной стоимости

Средняя цена на сжиженный газ в сетях АЗС в Украине 8 ноября достигла рекордных 18,59 грн/л.

С 5 ноября цены выросли в среднем на 14 коп./л, свидетельствуют данные мониторинга Консалтинговой группы А-95. Цена на ресурс в сетях премиум-сегмента также побила рекорд за всю историю наблюдения.

"ОККО установила цену 19,49 грн/л (+50 коп/л), WOG – 19,48 грн/л (+50 коп./л). SOCAR поднял цены на продукт на 10 коп./л до 19,08 грн/л, а "Параллель" – на 30 коп./л, до 19,29 грн/л. "Автотранс", "Кворум" и Motto откорректировали цены в сторону увеличения в пределах 5-15 коп./л", - говорится в сообщении.

Автор: consulting.a95.ua Изменение розничных цен на автогаз на АЗС с 5 по 8 ноября, грн / л

Несмотря на конъюнктуру рынка, сети Chipo и Mango в среднем снизили цены на 3 и 8 коп./л соответственно. С 1 июля до 8 ноября средняя стоимость автогаза оптом возросла на 8 140 грн/т, до 31 750 грн/т, а в розницу – на 3,22 грн/л.

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14 мая Кабмин ввел государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо в Украине. На заседании правительства внесли изменения в карантинное постановление №1236 от 9 декабря 2020 года. На период действия карантина установили предельные уровни торговой надбавки к средней цене. На дизельное топливо - не более 7 грн/л, на бензин - не более 5 грн/л.