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суббота, 23 октября 2021 16:48

Цены на бензин и дизтопливо резко выросли - данные мониторинга

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Розничные цены на бензин и дизтопливо 23 октября резко выросли по сравнению с предыдущим торговым днем.

Автогаз подорожал на 2 коп., свидетельствуют данные мониторинга Консалтинговой группы А-95.

Средние розничные цены на бензин А-92 составляют 30,36 грн/л, на бензин А-95 - 31,27 грн/л, на дизельное топливо - 30,15 грн/л, на автогаз - 18,44 грн/л.

Розничные цены на бензин А-95 в Украине:

Автор: consulting.a95.ua
 

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11 августа Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива. От них АЗС могут устанавливать свою наценку.

Расчетные цены бензина снизили с 26,86 грн/л до 26,67 грн/л. Для дизельного топлива снижены с 22,24 грн/л до 21,64 грн/л. Стоимость бензина на АЗС не может превышать 31 грн/л, дизельного топлива - 28,64 грн/л.

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Дата
23
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