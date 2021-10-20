Цены на нефть упали после заявления Китая

На рынок также оказывали давление данные Американского института нефти. Фото: pixabay.com

20 октября цены на нефть снизились на фоне заявления китайского правительства о запуске работы угольных шахт на полную мощность, чтобы сдержать рекордно высокие цены на уголь.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $84,63 за баррель, свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com. Это на 0,53% ниже цены на момент закрытия предыдущей сессии. Цена фьючерсов WTI на ноябрь снизилась на 0,45%, до $82,59 за баррель.

Цены на китайский уголь и другие сырьевые товары резко упали в начале утренних торгов, что, в свою очередь, привело к снижению цен на нефть. Национальная комиссия по развитию и реформам Китая обсудила во вторник вмешательство правительства в цены на уголь на встрече с основными производителями. В отдельном заявлении комиссия подчеркнула, что обеспечит работу угольных шахт на уровне добычи не менее 12 млн т угля в сутки, что на 1,6 млн т больше, чем в конце сентября.

На рынок также оказали давление данные Американского института нефти, которые показали, что запасы сырой нефти в США возросли за прошлую неделю на 3,3 млн бар., что было на 1,9 млн бар. выше прогнозов аналитиков. В то же время запасы бензина и дистиллятов, включая дизельное топливо, мазут и авиакеросин, в США упали.

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Нефть в этом году возросла в цене, поскольку развертывание вакцинации в мире способствует спросу на энергию. Мир находится в условиях нехватки газа и ценовых рекордов. Страны ОПЕК+ решили не менять установленный ранее план возобновления добычи нефти. С увеличением спроса в связи с возобновлением экономической деятельности в мире, на рынке ожидали увеличения добычи сверх запланированного объема.