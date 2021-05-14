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пятница, 14 мая 2021 15:32

Япония даст Украине $4,5 млн: на что пойдут деньги

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Япония даст Украине $4,5 млн: на что пойдут деньги
Деньги пойдут на помощь людям, которые лишены свободы, раненым и больным. Фото: pixabay

$4,5 млн на поддержку населения и восстановление Донецкой и Луганской областей предоставит правительство Японии.

"В этом году будет реализация проектов на 4,5 миллиона долларов. Средства будут направлены на улучшение качества и эффективности работы в медицинских учреждениях, относящихся к ведомству Министерства обороны Украины, помощь людям, которые лишены свободы, раненым и больным, медицинскую помощь, меры физической реабилитации, внедрение инициатив поддержки общин", - сказал сегодня на пресс-конференции министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Япония совместно с ООН и Международным Комитетом Красного Креста уже реализуют проекты в Донецкой и Луганской областях. Восстановили 400 домов, пострадавших от боевых действий. Также оказали помощь в сфере образования молодежи, развития общин, охраны здоровья военнослужащих в Украине.

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Япония оказывает поддержку проектам гуманитарной помощи людям, пострадавшим от конфликта на Донбассе. С 2014 года общая сумма финансовой помощи составляет $55,9 млн.

Украина и Франция 13 мая заключили четыре сделки на сумму более €1,3 млрд. С официальным визитом в Киеве находится министр экономики Французской Республики Бруно Ле Мер.

Средства пойдут на реализацию нескольких проектов в Украине. В частности, поставку 130 электровозов компанией "Альстом" на сумму до €900 млн, €300 млн потратят на 370 автолестниц. Этот проект должен стать основой для обновления пожарной техники для тушения пожаров и спасения людей в высотных зданиях.

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Дата
14
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