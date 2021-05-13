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четверг, 13 мая 2021 15:08

Франция даст Украине более €1,3 млрд: на что потратят деньги

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Франция даст Украине более €1,3 млрд: на что потратят деньги
В Украину приехал министр экономики Франции Бруно Ле Мэр. Фото: Кабмин

Украина и Франция сегодня заключили четыре сделки на сумму более €1,3 млрд. С официальным визитом в Киеве находится министр экономики Французской Республики Бруно Ле Мер.

Средства пойдут на реализацию нескольких проектов в Украине. В частности, поставки 130 электровозов компанией "Альстом" на сумму до €900 млн, €300 млн потратят 370 автолестниц. Этот проект должен стать основой для обновления пожарной техники для тушения пожаров и спасения людей в высотных зданиях.

Планируется улучшить водоснабжение в Луганской области на сумму €70 млн. Доступ к качественной питьевой воде получат более 20 городов и поселков. На водоснабжение в Киеве направят €70 млн.

"Все проекты предусматривают локализацию на украинских предприятиях от 30% и выше. Что вполне соответствует нашей стратегии развития национального производства", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Франция является одним из 10 стратегических партнеров Украины, добавил премьер.

Всемирный банк предоставит Украине $200 млн кредита для высших учебных заведений. Будут профинансированы проекты модернизации вузов и научно-исследовательских лабораторий, цифровая инфраструктура для организации дистанционного обучения.

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