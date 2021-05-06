Украина получит кредит на модернизацию высших учебных заведений

Проект усовершенствования высшего образования вводить 5 лет. Фото: Reuters

Всемирный банк предоставит Украине $200 млн кредита для высших учебных заведений. Будут профинансированы проекты модернизации вузов и научно-исследовательских лабораторий, цифровая инфраструктура для организации дистанционного обучения.

"Мы предоставим поддержку для обеспечения лучшего технического и цифрового оснащения системы высшего образования по организации учебного процесса, который претерпел изменения после Covid-19", - сказал региональный директор Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Арупа Банерджи, пишет Интерфакс-Украина.

Проект усовершенствования высшего образования в Украине будут вводить пять лет. Министерство образования и науки Украины будет координировать процесс.

В документах к проекту говорится, что сеть с 231 государственного вуза слишком большая и неэффективная с учетом населения, сокращается. Это создает проблемы для финансовой устойчивости и качества услуг. Почти 60% академических вузов обучают менее 5 тыс. студентов. В Украине более 300 государственных колледжей и техникумов, где учатся примерно 550 студентов.

"В последние годы количество учебных заведений сократилось на 25%, включая колледжи и техникумы, которые были "фабриками дипломов". Но еще многое надо сделать.

Нужна дальнейшая агрегация университетов с дифференциацией и диверсификацией их типов, таких как исследовательские, профессиональные, преподавательские, и оптимизация географической зоны охвата. Для того чтобы эффективно провести такие мероприятия с привлечением самих вузов, необходимые институциональные аудиты для каждого из них", - отметили во Всемирном банке.

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85% молодежи в Украине планируют получать высшее образование. Информации о доступных вариантах обучения и дальнейшее трудоустройство не хватает.

Портфель инвестиционных проектов Всемирного банка в Украине составляет более $3 млрд в рамках девяти проектов и Программы ради результатов и вырастет примерно до $3,6 млрд в течение следующих двух месяцев.

Эти инвестиции направлены на повышение качества основных государственных услуг для населения: водоснабжение, канализация, централизованное теплоснабжение, поставки электроэнергии, энергоэффективность, дороги, социальная защита, здравоохранение, развитие частного сектора.

С 1992 года Всемирный банк выделил Украине около $13 млрд в рамках 70 проектов и программ.

Украина получит второй транш от ЕС после выполнения взятых на себя обязательств в восстановлении антикоррупционной архитектуры страны и при условии успешного сотрудничества с МВФ. Об этом 10 февраля заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис после переговоров с премьером Денисом Шмыгалем в Брюсселе.