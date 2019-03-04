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понедельник, 04 марта 2019 05:27

Андрей Коболев отказался комментировать уровень своей зарплаты

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Андрей Коболев отказался комментировать уровень своей зарплаты
Коболев никак не прокомментировал свою зарплату. Фото: Корреспондент

Недавно переизбранный глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев отказался разглашать подробности о своей заработной плате, в частности, комментировать ее размер, сославшись на некие корпоративные правила.

"Не могу комментировать. Эта информация конфиденциальна, и у нас в "Нафтогазе" есть правило - не комментировать индивидуальную зарплату человека. Извините, правило есть правило. Но по украинским меркам зарплата большая, это правда", - заявил Коболев в ходе программы "Рандеву" на "5 канале".

Глава "Нафтогаза" также отметил, что электронную налоговую декларацию он не заполняет, так как находится вне пределов действия соответствующего законодательства и похвастался, что его зарплата насчитывает семь цифр до запятой.

"Могу сказать, что моя месячная зарплата в цифровом виде - это более семи цифр до запятой. А сколько точно - можно считать", - добавил он.

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Напомним, что 28 февраля Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" принял решение продлить контракт с председателем правления компании Андреем Коболевым, который должен был закончиться 22 марта 2019 года. При этом его месячный оклад официально установлен в размере 2,08 млн грн.

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