Коболеву продлили контракт с зарплатой в 2 млн

Контракт с Коболевым продлили до 1 января 2022 года. Фото: ua-energy.org

Наблюдательный совет Нафтогаза продлил контракт с председателем правления компании Андреем Коболев с месячным окладом в размере 2,08 млн грн.

Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на источник в компании.

"Новое законодательство дает Наблюдательному совету госкомпании полномочия принимать решения по контрактам с менеджментом", - сказал собеседник.

Срок полномочий Коболева продлили на три года, начиная с 1 января 2019 года.

В письме председателя наблюдательного совета Нафтогаза Клэр Споттисвуд в адрес премьер-министра Владимира Гройсмана отмечается, что Гройсман публично подчеркивал на ожиданиях относительно "пересмотра размера вознаграждения Коболеву и что оно должно быть рыночным".

"Комитет по назначениям и вознаграждениям с привлечением внешнего консультанта провел обзор рыночных уровней вознаграждений, и мы получили заверения, что предложенный уровень зарплат соответствует рынку... Мы хотели бы обратить внимание на тот факт, что председатель правления Нафтогаза принял и выполняет решение о направления 100% доходов, которые он получит до конца года, на благотворительность, а потому не будет личной выгоды в результате принятия любого решения", - говорится в письме.

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Андрей Коболев более 8 лет работает в Нафтогазе. В марте 2014-го он пришел на пост главы компании. 22 марта контракт, по которому Коболев получал 2 млн грн в месяц, должен был закончиться. В 2017 году члены правления Нафтогаза получили вознаграждение 127,7 млн грн. Коболев получил вознаграждение 47,1 млн грн. Финансовый директор Сергей Коновец - 15,2 млн грн, первый заместитель председателя правления Сергей Перелома - 17 млн ​​грн и член правления компании Юрий Колбушкин - 14 млн грн. После критики таких премий Коболев заявил, что всю зарплату за 2019 год отдаст на благотворительность.