Акцизы на стики в Украине сравнялись с немецкими

После повышения акцизов на табачные изделия для электрического нагрева, акциз на ТИЭНы в Украине выше, чем в 15 странах Евросоюза.

По Vapor Products Tax, во всех без исключения странах Евросоюза акцизы на табачные изделия для электронного нагрева (ТИЭНы) в разы ниже, чем на обычные сигареты.

Об этом пишет в своей колонке на "Украинских новостях" руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабинете Министров Украины Андрей Забловский.

"Одна из причин в том, что обычные сигареты считаются более опасными, чем электронные или ТИЭН. Более того, электронные сигареты и ТИЭНы уже во многих странах Европы успешно используют для снижения уровня курения традиционных сигарет", - объясняет Андрей Забловский.

Он приводит пример Швеции, которая известна тем, что именно в этой стране самый низкий уровень курения в Европе. В Швеции акцизная нагрузка на упаковку ТИЭНа (20 стиков) в 3,2 раза ниже, чем на пачку сигарет (соответственно 3,24 евро акциза в стоимости одной пачки сигарет и 1,02 евро акциза в стоимости одной пачки ТИЭНа).

"При этом неважно - речь идет о Болгарии, где самые низкие акцизы на сигареты в Евросоюзе, или о Франции (где, наоборот - самые высокие в ЕС) - разница между акцизами на сигареты и на ТИЭН - всегда отличается в разы. Если брать средний показатель по ЕС, то в одной пачке сигарет будет 3,12 евро акциза, в одной пачке ТИЭН - 0,9 евро акциза. Разница - в 3,5 раза", - приводит расчеты Андрей Забловский.

Если же сравнивать акцизы на обычные и электронные сигареты, разница в нагрузке еще выше - в 10,8 раз (3,12 евро против 0,29 евро).

Эксперт напоминает, что до 2021 года Украина действовала по примеру стран ЕС. Но с 2021 года акциз на ТИЭНы в Украине повысили сразу в 4,2 раза. Соответственно, теперь и в каждой пачке сигарет, и в каждой упаковке ТИЭНа акциз составляет 0,88 евро (сумма может несколько колебаться в зависимости от курса).

"Теперь, вопреки опыту и практике Евросоюза, Украина становится единственной страной в Европе, где акцизы на ТИЭН и более опасные для здоровья сигареты - одинаковые. Более того, сложилась абсурдная ситуация - акцизы на ТИЭНы в Украине не только достигли уровня Германии (там тоже составляют 0,88 евро акциза в одной пачке ТИЭНа), но и превысили уровень 15 стран Евросоюза", - сравнивает Андрей Забловский.

Фото: Vapor Products Tax