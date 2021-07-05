Агрессия и разглашение данных - коллекторы не стесняются и дальше "выбивать" долги

 
Ексклюзивы
1/5
Украинский флаг над Госдумой, языковой скандал с Довбиком и блохи в море - неделя в цитатах от Gazeta.ua
Украинский флаг над Госдумой, языковой скандал с Довбиком и блохи в море - неделя в цитатах от Gazeta.ua
Просмотров: 630
"Напьемся с горя" - как в Киеве "зажигала" фан-зона на игре Украина-Англия
"Напьемся с горя" - как в Киеве "зажигала" фан-зона на игре Украина-Англия
1 Просмотров: 1260
Древнии традиции и цыплятня. Как создают старинную вышивку - волшебные фото
Древнии традиции и цыплятня. Как создают старинную вышивку - волшебные фото
Просмотров: 1935
Скандал в Раде и разговор с футболистами: чем Зеленский занимался на неделе
Скандал в Раде и разговор с футболистами: чем Зеленский занимался на неделе
Просмотров: 954
Порошенко с топором, Аваков с игрушечным кораблем, Саакашвили с вином – как политики завершают июнь
Порошенко с топором, Аваков с игрушечным кораблем, Саакашвили с вином – как политики завершают июнь
1 Просмотров: 3510
"Как напьются - прячься, кто может. Забор ломают, буянят" - как живет село возле гигантской свалки
"Как напьются - прячься, кто может. Забор ломают, буянят" - как живет село возле гигантской свалки
Просмотров: 5823
Когда теряем независимость, становимся заложниками чужих режимов — Жадан
Когда теряем независимость, становимся заложниками чужих режимов — Жадан
17 Просмотров: 441
Сбежал с головой 16-летней девушки: где прятался водитель, что раздавил двух подруг
Сбежал с головой 16-летней девушки: где прятался водитель, что раздавил двух подруг
Просмотров: 3186
"Убьют бизнес и страну": соцсети возмутились налоговыми изменениями от Рады
"Убьют бизнес и страну": соцсети возмутились налоговыми изменениями от Рады
6 Просмотров: 1125
Памятник археологии разрушают ради автостоянок
Памятник археологии разрушают ради автостоянок
Просмотров: 621
Фото
Все фото
14
5
17
15
11
Что подешевело в июле: обзор цен в супермаркетах
Что подешевело в июле: обзор цен в супермаркетах
Торговой сети объявили бойкот из-за антиукраинских заявлений ее сотрудника
Торговой сети объявили бойкот из-за антиукраинских заявлений ее сотрудника
Синячки из Херсона, шикардосний помидор, картофель для работящих рук: как продавцы рекламируют товар
Синячки из Херсона, шикардосний помидор, картофель для работящих рук: как продавцы рекламируют товар
Муж изменил жене, два дня дома не был. Прибежал за букетом: какие цветы покупают украинцы
Муж изменил жене, два дня дома не был. Прибежал за букетом: какие цветы покупают украинцы
&quot;По 20 гривен за пачку - что это за масло&quot;: какие белорусские товары популярны в Украине
"По 20 гривен за пачку - что это за масло": какие белорусские товары популярны в Украине
Видео
Все видео
"Как такое может быть в 21 веке?" - Укрзализныця возмутила Ольгу Сумскую
"Как такое может быть в 21 веке?" - Укрзализныця возмутила Ольгу Сумскую
Самолет "Мрия" напугал фотографов
Самолет "Мрия" напугал фотографов
Построить город с нуля и высадить миллиард деревьев - как выполняет обещания Зеленский
Построить город с нуля и высадить миллиард деревьев - как выполняет обещания Зеленский
Ахметов, Порошенко, Пинчук, Медведчук не называют себя олигархами, Коломойскому - безразлично
Ахметов, Порошенко, Пинчук, Медведчук не называют себя олигархами, Коломойскому - безразлично
Ахметов с виллами за миллиарды, Коломойский, ОПЗЖ и российские олигархи: кому украинцы переплачивают за электричество
Ахметов с виллами за миллиарды, Коломойский, ОПЗЖ и российские олигархи: кому украинцы переплачивают за электричество
Интервью
1/5
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
1 Просмотров: 2142
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (PR)
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (PR)
1 Просмотров: 171
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Просмотров: 1044
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3 Просмотров: 2421
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Просмотров: 810
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
04 июля 2021
Просмотров: 522
Переплатив
– Скоро в половини львів'ян замість краєвидів із вікна виднітимуться новобудови, – каже Павло. У місті щороку зводять майже сотню ...
понедельник, 05 июля 2021 14:38

Агрессия и разглашение данных - коллекторы не стесняются и дальше "выбивать" долги

  Комментировать

С начала года Нацбанк получил 3142 письменных и 8258 устных жалоб на коллекторов.

Автор: Елена Луценко
  Запустили сервис по борьбе с незаконными действиями коллекторов
Запустили сервис по борьбе с незаконными действиями коллекторов

1442 должника пожаловались на неэтичное поведение коллекторов. 1189 заявили об использовании персональных данных. 398 сообщили об агрессивном поведении работников коллекторских служб. 133 человека заявили о разглашении персональных данных.

НБУ и Опендатабот запустили сервис по борьбе с незаконными действиями коллекторов.

Сервис стал частью Опендатабота и доступен 24/7 в мессенджерах и в приложении. С его помощью пользователи могут узнать, как защитить свою приватность, проверить себя в государственных реестрах и подать жалобу в Нацбанк.

Систему общения с коллекторами разработали Украинский католический университет и компания Bot&Partners.

В марте был принят закон, который защищает должников. Коллекторам запрещено искать и использовать данные людей в отношении графика работы, состояния здоровья, встреч, путешествий и информации в соцсетях, использовать угрозы, шантаж, совершать психологическое и физическое давление. Им также нельзя вводить в заблуждение относительно срока погашения и размера долга, требовать компенсировать работу коллекторов и стоимость мероприятий, направленных на погашение долга. Коллекторы не имеют права звонить или приходить к людям с 20:00 до 09:00 и в нерабочие дни и вредить репутации должника.

Они не имеют права пользоваться автодозвоном более 30 мин. и сообщать о долгах третьим лицам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Для борьбы с мошенниками. НБУ меняет правила перевода денег

Сейчас более 2 млн украинцев находятся в реестре должников. За год их количество выросло на 18%, сообщает Опендатабот.

Все коллекторские фирмы должны зарегистрироваться в специальном Реестре коллекторских компаний. Для этого с 14 июля до 13 августа должны подать в НБУ полный пакет документов на регистрацию.

После 14 октября банки и финансовые компании должны расторгнуть договоры с теми коллекторами, которые не появились в Реестре.

Национальный банк Украины определен регулятором коллекторских компаний, кредиторов - банков и финансовых компаний.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Агрессия и разглашение данных - коллекторы не стесняются и дальше "выбивать" долги». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
июля

ВООЗ заявила об окончании эпидемии

Клонированная овца старела вдвое быстрее

Киевский митрополит подписал унию с католиками

Начали арестовывать украинских националистов

Купальник-бикини представила танцовщица, которая была готова выйти голой

На Донбассе освободили два города

Самое читаемое
Астролог назвала 4 знака, которые будет преследовать успех
Астролог назвала 4 знака, которые будет преследовать успех
 Просмотров: 26220
Гороскоп на 4 июля: в чьей жизни наступят лучшие времена
Гороскоп на 4 июля: в чьей жизни наступят лучшие времена
 Просмотров: 10359
Купальник-бикини представила танцовщица, которая была готова выйти голой
Купальник-бикини представила танцовщица, которая была готова выйти голой
5
 Просмотров: 7704
Крым снова ушел под воду. Началось нашествие комаров
Крым снова ушел под воду. Началось нашествие комаров
4
 Просмотров: 6687
Церковный праздник 4 июля - сегодня особенный день для Украины
Церковный праздник 4 июля - сегодня особенный день для Украины
 Просмотров: 5832
Экономика
Исследование показало, что переход на продукт для нагрева табака glo уменьшает потенциальный вред здоровью по сравнению с классическими сигаретами (PR)
Исследование показало, что переход на продукт для нагрева табака glo уменьшает потенциальный вред здоровью по сравнению с классическими сигаретами (PR) Просмотров: 27
Клиенты Monobank смогут торговать Bitcoin
Клиенты Monobank смогут торговать Bitcoin Просмотров: 108
Когда завершат перерасчет субсидий - Минсоцполитики
Когда завершат перерасчет субсидий - Минсоцполитики Просмотров: 198
Венгрия будет получать российский газ в обход Украины
Венгрия будет получать российский газ в обход Украины 1 Просмотров: 289
Ограничили минимальную цену электроэнергии — Регулятор
Ограничили минимальную цену электроэнергии — Регулятор Просмотров: 360
Больше всего комментируют
5
"Проиграть - не стыдно. Стыдно проиграть вот так": реакция соцсетей на вылет сборной Украины с Евро
4
После скандала с Довбиком футболисты сборной заговорили на украинском
3
Бутусов посоветовал России молиться перед украинскими "Джавелинами"
2
Байден пригрозил РФ из-за масштабной хакерской атаки на США
2
Американские катера и собственный корвет: Зеленский анонсировал новое вооружения ВМС
Голосов: 26627
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть