Агрессия и разглашение данных - коллекторы не стесняются и дальше "выбивать" долги

С начала года Нацбанк получил 3142 письменных и 8258 устных жалоб на коллекторов.

Автор: Елена Луценко Запустили сервис по борьбе с незаконными действиями коллекторов

1442 должника пожаловались на неэтичное поведение коллекторов. 1189 заявили об использовании персональных данных. 398 сообщили об агрессивном поведении работников коллекторских служб. 133 человека заявили о разглашении персональных данных.

НБУ и Опендатабот запустили сервис по борьбе с незаконными действиями коллекторов.

Сервис стал частью Опендатабота и доступен 24/7 в мессенджерах и в приложении. С его помощью пользователи могут узнать, как защитить свою приватность, проверить себя в государственных реестрах и подать жалобу в Нацбанк.

Систему общения с коллекторами разработали Украинский католический университет и компания Bot&Partners.

В марте был принят закон, который защищает должников. Коллекторам запрещено искать и использовать данные людей в отношении графика работы, состояния здоровья, встреч, путешествий и информации в соцсетях, использовать угрозы, шантаж, совершать психологическое и физическое давление. Им также нельзя вводить в заблуждение относительно срока погашения и размера долга, требовать компенсировать работу коллекторов и стоимость мероприятий, направленных на погашение долга. Коллекторы не имеют права звонить или приходить к людям с 20:00 до 09:00 и в нерабочие дни и вредить репутации должника.

Они не имеют права пользоваться автодозвоном более 30 мин. и сообщать о долгах третьим лицам.

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Сейчас более 2 млн украинцев находятся в реестре должников. За год их количество выросло на 18%, сообщает Опендатабот.

Все коллекторские фирмы должны зарегистрироваться в специальном Реестре коллекторских компаний. Для этого с 14 июля до 13 августа должны подать в НБУ полный пакет документов на регистрацию. После 14 октября банки и финансовые компании должны расторгнуть договоры с теми коллекторами, которые не появились в Реестре. Национальный банк Украины определен регулятором коллекторских компаний, кредиторов - банков и финансовых компаний.