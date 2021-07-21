30 тыс. пенсионеров получат прибавку: кому повезет

Более 30 тыс. человек с инвалидностью первой группы получат надбавки к пенсиям. Эта категория людей получает меньше 2200 грн в месяц.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО Более 50% украинцев получают пенсии до 3 тыс. грн

Кабмин внес изменения в постановление о доплате людям с пенсией меньше 2200 грн. Об этом сообщили 21 июля во время заседания правительства.

"Целью является обеспечение поддержки лиц с инвалидностью первой группы. С 1 июля им начислят ежемесячную доплату к пенсии в сумме, которой не хватает до 2200 гривен", - написали пояснительной записке к постановлению.

Средний размер пенсии на 1 июля 2021-го в Украине составил 3778,78 грн. За квартал размер пенсий вырос на 54,13 грн или на 1,45%, пишет "РБК-Украина".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"

По состоянию на 1 июля 2021 года пенсии более 10 тыс. грн получали 433 858 украинцев. Это 3,9% общего числа пенсионеров. Их в Украине 10 968 143 человек. Более 50% украинцев получают пенсии до 3 тыс. грн, сообщает Пенсионный фонд.

14 июля подняли пенсии для военных. Доплаты по 2 тыс. грн начислят людям уже за июль. Коснутся почти 400 тыс. человек. Дополнительную выплату к пенсии в размере 400 грн украинцы в возрасте от 75 лет получат с 1 октября. Эти средства люди должны были получить с 1 июля. Надбавку к пенсиям перенесли из-за нехватки средств в госбюджете, сообщила министр соцполитики Марина Лазебная.