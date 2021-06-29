Повышение пенсий перенесли на октябрь - министр

Повышение пенсий на 400 грн перенесли на октябрь. Эти средства с 1 июля должны были получить украинцы в возрасте от 75 лет.

Автор: Елена Луценко С 2022 повышение на 400 гривен 75-летним гражданам будут подлежать индексации

Надбавку к пенсиям перенесли из-за недостатка средств в госбюджете, сообщила министр соцполитики Марина Лазебная в интервью Радио Свобода.

"Мы перенесли. Тогда у нас недостаточно было ресурса. Главное было - сделать индексацию пенсий с марта. То есть ресурс так посчитали, что мы перенесли на 1 октября программу "75 плюс". По 400 гривен все получат и будут получать ежемесячно", - пояснила Лазебная.

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С 2022 повышение на 400 грн 75-летним гражданам будут подлежать индексации.

Повышение пенсий на 400 грн Лазебная анонсировала в январе 2021 года. С 1 июня около 700 тыс. работающих пенсионеров, получили перерасчет пенсий. В среднем пенсии вырастут на 170-180 грн, заявил советник министра социальной политики Николай Шамбир. Украинцев ожидает увеличение необходимого трудового стажа для выхода на пенсию. Чтобы выйти на пенсию в 60 лет, необходимо будет иметь 35 лет официального стажа. Такая норма начнет действовать с 2028 года. Об этом рассказала министр соцполитики Марина Лазебная.