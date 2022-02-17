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четверг, 17 февраля 2022 13:50

18 городов Украины получат средства на развитие электротранспорта

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18 городов Украины получат средства на развитие электротранспорта
Українські міста зможуть закупити трамваї, троллейбуси та електробуси. Фото: ukrinform.ua

Верховная Рада ратифицировала финансовое соглашение по проекту "Городской общественный транспорт" между Украиной и Европейским инвестиционным банком.

Документ предусматривает ссуду в размере €200 млн на закупку 20 трамваев, 264 троллейбусов и 65 электробусов. Об этом сообщает Минфин.

Привлеченные кредитные средства позволят городам развивать электротранспортную инфраструктуру и маршрутную сеть в Украине. Средства будут направлены на приобретение новых автобусов, троллейбусов, трамваев и вагонов метро.

Предусматривается строительство и модернизация трамвайных и троллейбусных линий и другие работы в городах Черкассы, Белая Церковь, Каменское, Днепр, Львов, Кременчуг и Запорожье.

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Средства для закупки подвижного состава будут распределены среди городов таких городов Украины:

• Северодонецк (4 троллейбуса и 10 электробусов),

• Винница (40 новых троллейбусов и 10 электробусов в комплекте с 5 зарядными станциями),

• Ужгород (5 электробусов с зарядными станциями),

• Черкассы (45 новых троллейбусов),

• Кременчуг (10 новых троллейбусов, а также строительство новой троллейбусной линии),

• Белая Церковь (25 новых троллейбусов, а также ремонт и модернизация троллейбусной линии и тяговых подстанций),

• Мелитополь (10 электробусов и 5 зарядных станций),

• Каменское (10 новых трамваев),

• Хмельницкий (50 новых троллейбусов без автономного хода и 10 новых троллейбусов на автономном ходу),

• Тернополь (30 новых троллейбусов),

• Кривой Рог (10 новых трамваев),

• Днепр (планируется предоставление средств на реконструкцию трамвайной линии маршрута с трамвайными линиями для выезда на маршрут, с модернизацией депо и приобретением трамваев в г. Днепр),

• Луцк (30 новых троллейбусов, из которых 24 – без автономного хода; 6 – с автономным ходом),

• Запорожье (средства на реконструкцию контактной сети, трамвайного пути),

• Львов (средства на капитальный ремонт трамвайных вагонов и реконструкцию трамвайной линии),

• Полтава (средства на модернизацию электротранспортной системы; капитальный ремонт с заменой оборудования 6 тяговых подстанций троллейбусной сети; приобретение 20 троллейбусов с автономным ходом),

• Одесса (30 новых электробусов),

• Черновцы (20 новых троллейбусов на автономном ходу).

"Решение Верховной Рады является важным шагом. Уже в ближайшее время мы ожидаем подписания первых контрактов на поставку нового экологически безопасного общественного транспорта для городов Украины", - отметил заместитель Министра финансов Александр Кава.

Столица собирается привлечь 100 млн евро кредита на закупку новых троллейбусов и 50 вагонов метро. 16 декабря Киевский городской совет ратифицировал соглашение с Европейским инвестиционным банком
Есть обязательное условие – закупка нового транспорта может производиться на условиях международного тендера. Но КГГА будет иметь право на предоставление преференций украинским производителям.

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17
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