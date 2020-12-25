Україна оцінить

 
Ексклюзивы
1/5
Могут потратить заоблачную сумму: какие подарки украинцы делают на праздники
Могут потратить заоблачную сумму: какие подарки украинцы делают на праздники
Просмотров: 297
"Только один момент. Не говорите о советских "наши" - в селе открыли музей погибших самолетов
"Только один момент. Не говорите о советских "наши" - в селе открыли музей погибших самолетов
2 Просмотров: 6237
Бойцы очень часто в гражданской жизни сталкиваются с ситуацией: "Мы вас туда не посылали" - кинообозреватель
Бойцы очень часто в гражданской жизни сталкиваются с ситуацией: "Мы вас туда не посылали" - кинообозреватель
Просмотров: 657
Политтехнолог объяснил, почему Зеленскому не выгодна смена правительства
Политтехнолог объяснил, почему Зеленскому не выгодна смена правительства
Просмотров: 477
Правительство Шмыгаля отработало на тройку - экономист
Правительство Шмыгаля отработало на тройку - экономист
Просмотров: 189
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
9 Просмотров: 19233
Прогноз: что подорожает в новом году
Прогноз: что подорожает в новом году
Просмотров: 918
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Просмотров: 396
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
Просмотров: 2601
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Просмотров: 2259
Интервью
1/5
"В 2021-м будет экономический рост, но не такой как хотелось бы" - экономист
"В 2021-м будет экономический рост, но не такой как хотелось бы" - экономист
1 Просмотров: 486
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
9 Просмотров: 19233
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Просмотров: 306
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Просмотров: 1341
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
1 Просмотров: 1989
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
27 декабря 2020
Просмотров: 72
Україна оцінить
"Привет, как дела? Насколько знаю, у вас все плохо – экономика падает, бизнес исчезает, митинги каждый день по непонятным поводам", – ...
воскресенье, 27 декабря 2020 17:05
Сергей Дзех
Сергей Дзех
Журналист, редактор

Україна оцінить

  Комментировать

"Привет, как дела? Насколько знаю, у вас все плохо – экономика падает, бизнес исчезает, митинги каждый день по непонятным поводам", – пише у скайпі Євген.

Живе в російському Хабаровську. До 2014-го щороку приїздив у Полтаву до прабаби по матері. Гуляли з ним в одній компанії – ходили на пікніки, рибалили. Після анексії Криму й початку війни на Донбасі гостини припинилися. Та раз на тиждень він писав. Перші кілька місяців говорили про спільних знайомих, погоду, футбол. Наприкінці серпня скинув фото з Коктебеля. Стояв на пляжі, обгорнутий російським прапором.

"Ты, конечно, друг, но в составе России полуострову будет лучше", – підписав знімок.

На лист я не відповів. Проігнорував і наступні повідомлення та дзвінки Євгена. Спілкування припинилося на шість років – до минулого тижня.

Вирішую й далі мовчати. Євген продовжує атакувати повідом­леннями.

"Украина рушится, а вы все на Россию пихаете. В бюджете дыры, а виноваты – мы! Кругом хаос, бардак и коррупция, а виновата Москва. Не надоело? Лучше думайте над стратегией примирения. Хороший шаг навстречу – отмена декоммунизации и "мовного" закона. Мы заценим. Как тебе?"

"Ви краще для початку заберіться з Донбасу та Криму. Україна точно оцінить. Потім будемо далі балакати", – не витримую.

Євген відповідає за пару годин.

"Зачем ты все в политику опять перевел? Я ею вообще не интересуюсь"

Автор: Сергій ДЗЕХ
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Україна оцінить». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
декабря

"Теория эволюции" была под угрозой из-за формы носа Чарльза Дарвина

Умер автор конфеты Chupa-Chups

Террорист убил пакистанскую политическую лидерку Беназир Бхутто

В цемент православного храма добавляли масло

В разгар кризиса открыли крупнейший театр мира

Самое читаемое
Мы шагнули в эру Водолея: астрологический прогноз на 2021
Мы шагнули в эру Водолея: астрологический прогноз на 2021
 1 Просмотров: 24336
Гороскоп на 26-27 декабря: кого сделают богатым последние выходные 2020 года
Гороскоп на 26-27 декабря: кого сделают богатым последние выходные 2020 года
 Просмотров: 12564
Жена Dzidzio показала упругие ягодицы
Жена Dzidzio показала упругие ягодицы
3
 Просмотров: 10620
Сексуальная жена украинского футболиста выпятила пышную грудь
Сексуальная жена украинского футболиста выпятила пышную грудь
7
 Просмотров: 10359
17-летний всадил нож полицейскому в грудь
17-летний всадил нож полицейскому в грудь
5
 Просмотров: 6201
Сергей Дзех
Підлаштувався 2 Просмотров: 1071
Зруйнували мрії Просмотров: 909
Хапатимуться за ножі Просмотров: 1143
Серце стане Просмотров: 1107
Життя на волосині Просмотров: 1143
Больше всего комментируют
5
Мы же не мясом воюем - в СНБО раскритиковали заявление Зеленского о "тотальной мобилизации"
1
"Квартал 95" высмеял предпринимателей, которые вышли на митинг #SaveФОП
1
Российские военные обстреляли "Детский мир"
1
Стало известно, вместе ли звезда "Холостячки" со своим избранником
1
Что мешает Зеленскому проводить реформы
Голосов: 235
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть