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воскресенье, 05 января 2020 16:55

"Жизнь - Украине, сердце - любимой, душу - Богу, честь - себе ..." - умер известный майдановец и ветеран АТО
6

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Николай Муравский «Цыбуля» участник самообороны Майдана, боец 8-го батальона УДА "Аратта"
Друзья предполагают, что Николай не смог побороть воспоминания и эмоции связаны с войной
У Николая осталась жена и двое детей
Николай Муравский вступил в Пласт в 2006 году
В 2017 году поступил в 8-го батальон УДА «Аратта». Осенью 2019 вернулся с зоны ООС

При не выясненных обстоятельствах умер бывший участник самообороны Майдана, боец ​​8-го батальона Украинской добровольческой армии "Аратта", пластун Николай Муравский "Цыбуля".

Об этом сообщили на странице 8-го батальона УДА "Аратта".

"Сегодня наш побратим отдал Богу душу ... Вечная память, соболезнования родным. Предварительная версия самоубийство. Что было на самом деле и при каких оставин погиб Николай установит следствие ... Война продолжает свою кровавую жатву. Герои не умирают!" - говорится в записи.

"Жизнь - Украине
Сердце - любимой
Душу - Богу
Честь - себе ... "- последняя запись Николая Муравского в Фейсбук.

Друзья предполагают, что Николай не смог побороть воспоминания и эмоции связаны с войной.

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"Прощай Брат ... Ты с войны вернулся, война с тебя нет", - пишет председатель ОО "Автомайдан Тернополь" Дмитрий Гайдук.

Друг "Цыбуля" родом из села Озёрная Зборовского района Тернопольской области. Вступил в Пласт в 2006 году.

Брал участие в кружке "Пилигримы" подготовительного куреня им. Емельяна Полевого станицы Зборив. Пластовую присягу склал 17 мая 2008 года на окружном Празднике Весны. Был воспитателем юношеского кружка "Побережнык". Доброволец пластового куреня "Орден Железной Остроги".

Участник окружного лагеря "Дух нашей древности" 2006 г., станичных и куренных лагерей 2007-2011 гг., краевых лагерей "Легион" 2009-2010 гг. А также Краевого вишкилького лагеря 2011г. Соорганизатор окружного мероприятия ко Дню памяти героев Крут 2012, куренного лагеря подготовительного куреня им. А. Полевого 2012 г.

В последнее время способствовал созданию ячейки Пласта в с. Озерная на Тернопольщине.

Активный участник Революции Достоинства. С началом военных действий на Донбассе занимался волонтерской деятельностью в зоне АТО. В 2017 году поступил в 8-го батальона УДА "Аратта". Осенью 2019 вернулся с зоны ООС.

У Николая осталась жена и двое детей.

В течение 2019 года на Донбассе и в тылу от ранений погибли сразу или умерли позже 188 украинских военных.

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Дата
05
января

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