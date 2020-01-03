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пятница, 03 января 2020 10:08

Офицер ВСУ назвал, сколько погибло украинских военных в 2019 году

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В течение 2019 года на Донбассе и в тылу от ранений погибли сразу или умерли позже 188 украинских военных.

Офицер ВСУ Анатолий Штефан в Telegram-канале призвал не манипулировать количеством жертв, не привязывать их к политике и не обвинять пресс-центр ОС в сокрытии смертей в армии.

Он показал карту областей Украины, на которой указано количество уроженцев регионов, погибших в прошлом году на Донбассе.

Автор: Телеграмм-канал Анатолия Штефана
  Анатолий Штефан призвал не манипулировать количеством жертв, не привязывать их к политике и не обвинять пресс-центр ОС в сокрытии смертей в армии
Анатолий Штефан призвал не манипулировать количеством жертв, не привязывать их к политике и не обвинять пресс-центр ОС в сокрытии смертей в армии

"Посмотрите на карту. По количеству солдат ВСУ, которые погибли в этом году, первые места в Донецкой и Днепропетровской области. То есть, русские убивают в Украине не каких западников и потомков Бандеры, а прежде всего якобы братских русскоязычных жителей восточной Украины", - сказал офицер.

Особенно тяжелые потери Украинская армия потерпела 6 августа у Павлополь. Там погибли четыре бойца 36-й бригады морской пехоты ВСУ, которые занимались инженерным оборудованием позиций взводного-опорного пункта. Боевики т.н. ДНР накрыли их 82-мм минами, переработанными для стрельбы из ручного противотанкового гранатомета.

Сообщалось о смерти командира 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ Евгения Коростелева. 12 ноября он получил тяжелые ранения в районе Новотроицкого Волновахского района Донецкой области в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве. 19 ноября он скончался в Харьковском госпитале.

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Тяжелыми потерями стали смерти двух подполковников спецназа СБУ "Альфа" - Дмитрия Каплунова и Дениса Волочаева. Погибших при исполнении спецзадание в "серой зоне". Сначала они не вошли в строительство штаба ООС о потерях, поскольку их операция на линии соприкосновения была секретной. Позже стало известно об их гибели 30 ноября - 1 декабря. Они оба получили очередное воинское звание полковника и были представлены к званию Героя Украины (посмертно). При этом тело Каплунова боевики т.н. ДНР отдали через неделю после смерти.

2 января вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия возле 4-х населенных пунктов, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

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Дата
03
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