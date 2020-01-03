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пятница, 03 января 2020 07:21

Сообщили последние новости с передовой

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Сообщили последние новости с передовой
Путинские боевики не прекращают обстрелы. Фото - atr.ua

2 января вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня.

Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия возле 4-х населенных пунктов, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

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Потерь среди военнослужащих ООС не было.

С начала этих суток российские оккупационные войска один раз открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия по защитниках Новолуганского. Потерь с нашей стороны нет.

На участке разведения в районе Золотого наблюдатели ОБСЕ видели направленную на север камеру и антенну в районе блокпоста террористов. Приборы зафиксировали в 60 км к западу от Луганска.

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