Сообщили последние новости с передовой

2 января вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня.
Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия возле 4-х населенных пунктов, сообщили в штабе операции Объединенных сил.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 619 трупов и 110 единиц техники. Штаб ООС посчитал потери боевиков
Потерь среди военнослужащих ООС не было.
С начала этих суток российские оккупационные войска один раз открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия по защитниках Новолуганского. Потерь с нашей стороны нет.
На участке разведения в районе Золотого наблюдатели ОБСЕ видели направленную на север камеру и антенну в районе блокпоста террористов. Приборы зафиксировали в 60 км к западу от Луганска.
Комментарии