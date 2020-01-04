На Донбассе подорвались двое военных

Боевики 1 раз нарушили режим перемирия. Фото: Glavkom.ua

На Донбассе от начала суток боевики один раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"Со станкового автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета противник обстрелял позиции украинских защитников вблизи населенного пункта Новолуганское, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", - говорится в сообщении.

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Кроме того, во время передвижения между взводными опорными пунктами, два бойца подорвались на неустановленном взрывном устройстве. Их с ранениями доставили в больницу.

За прошедшие сутки, 3 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.