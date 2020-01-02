Война на Донбассе: стали известны подробности смерти "Гудвина"

Причины такого поступка неизвестны. Фото: Апостроф

На Донбассе покончил с собой украинский воин Юрий Сергеев с позывным "Гудвин".

Об этом в соцсети Facebook сообщили друзья и родственники погибшего бойца, пишет Апостроф.

О смерти собрата сообщил боец ВСУ Андрей Литвин, а впоследствии подтвердила жена погибшего Лилия Сергеева-Старостина.

Самоубийство военный совершил в районе Золотого, на Луганщине.

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1 января вооруженные формирования РФ трижды нарушили режим прекращения огня. Обстреливали наши позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.