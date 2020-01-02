Штаб ООС передал плохие новости с передовой

С начала суток оккупационные войска огневой активности не проявляли Фото: Цензор.НЕТ

1 января вооруженные формирования РФ трижды нарушили режим прекращения огня. Обстреливали наши позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Все обстрелы наших позиций зафиксировано вблизи населенных пунктов Орехово и Новолуганское, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", сообщают в штабе ООС.

1 января, в результате вражеских обстрелов один военный Объединенных сил получил ранения.

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С начала суток оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет.

31 декабря вооруженные формирования РФ 5 раз нарушили режим прекращения огня. Стреляли з БТР, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Один обстрел из гранатометов различных систем и стрелкового оружия зафиксировали вблизи Авдеевки.