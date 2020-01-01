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среда, 01 января 2020 09:19

5 раз обстреляли: как встречали Новый год на Донбассе

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5 раз обстреляли: как встречали Новый год на Донбассе
Боевики стреляли накануне Нового года. Фото: "УНИАН".

31 декабря вооруженные формирования РФ 5 раз нарушили режим прекращения огня. Стреляли з БТР, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Один обстрел из гранатометов различных систем и стрелкового оружия зафиксировали вблизи Авдеевки, передает пресс-центр ООС.

Еще четыре в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Дважды рядом с Зайцевым с вооружения БТР и крупнокалиберных пулеметов,
раз у Новолуганское и неподалеку Крымского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

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С начала этих суток оккупанты огневой активности не проявляли.

Потерь нет.

В Кропивницком от взрыва гранаты в собственном доме погиб 57-летний ветеран АТО. Трагедия произошла во вторник, 31 декабря.

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01
января

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