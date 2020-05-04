Жизнь оккупированной Луганщины: коронавирус, Трамп и НЛО

Жизнь так называемой ЛНР сейчас регулирует коронавирус. Хотя долго местные чиновники бодро рапортовали о том, что ситуация под контролем и никакой вспышки заболеваемости нет.

Лишь очень недалекие люди могли предполагать, что пандемия не коснется "маленькой, но гордой республики". Ведь при всей декларируемой самостоятельности, жизнь оккупированной Луганщины и ее жителей на самом деле зависит от множества внешних факторов. И тесные связи с нынешним ее куратором – Российской Федерацией – рано или поздно должны были "наградить" республику коронавирусом.

Коронавирус пришлось признать

Так и произошло. При всей многолетней привычке, оставшейся еще от СССР, скрывать правдивые данные от всех, в том числе и от собственных граждан, властям ОРЛО пришлось таки признать эпидемию. Хотя добиться точных цифр от патологически скрытного местного начальства вряд ли кому-то удастся. Тем более почва для махинаций с данными весьма благодатная: мало ли кто там от чего умер? Может, это и не коронавирус вовсе.

Тем не менее, с 1 по 13 мая оккупационная власть объявила в так называемой ЛНР карантин. То есть, режим самоизоляции – так это назвали здесь.

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Как утверждают жители одного из приграничных с РФ городов на оккупированной территории, введен масочный режим, прекращена работа общественного транспорта, разрешено передвижение только рабочего и спецтранспорта.

Комендантский час по-прежнему в силе: его не отменяли с 2014-го. При этом соблюдать его неукоснительно особенно никто не спешит. Если в центре местная милиция может поймать и оштрафовать, то ближе к окраинам молодежь собирается и после 23.00. Кстати, несмотря на уже официальный карантин.

Автор: Facebook/Свердловск сегодня Оккупированная Луганщина

Как все начиналось

На самом деле, карантинные мероприятия в ОРЛО постепенно вводились как минимум с апреля, хотя "карантином" это по каким-то причинам не называли. Школьники переведены на режим онлайн-обучения. Учителя ходят на работу, но тем, кто старше 65-ти, можно оставаться дома.

Закрыто практически все, кроме продовольственных магазинов, аптек, ветеринарных и ритуальных учреждений.

Масочный режим на улицах соблюдает примерно половина местных, хотя в магазинах в масках все без исключения.

Что касается тестов на коронавирус – получить их не так-то просто. Тестируют больных только по очень серьезным показаниям и исключительно в Луганске. Впрочем, это и неудивительно. Уровень местной медицины, после того, как отсюда массово уехали высококвалифицированные врачи, оставляет желать лучшего. Да и держать под контролем статистику заболеваемости республиканским чиновникам централизованно гораздо легче.

На 28 апреля, по данным местного "министра здравоохранения" Натальи Пащенко, в псевдореспублике было зарегистрировано 119 случаев коронавирусной инфекции, один человек умер.

Китайцы, Трамп и НЛО

Кто виноват в эпидемии коронавируса? Этот вопрос обсуждается в так называемой ЛНР очень активно. Здесь без сюрпризов: часть обвиняет Украины, часть – Россию. Достается в этом смысле китайцам и Америке с Трампом.

Существуют и конспирологические версии. Вот самая интересная

"Иду домой, а темнеет уже, – рассказывает одна из местных жительниц. – Возле подъезда стоят две соседки, пенсионерки, и что-то внимательно рассматривают в небе. Одна говорит – смотри, там какой-то неопознанный объект. Вторая – так давай по домам быстро, а то начнет коронавирус на голову сыпать! И врассыпную по домам".

Коронавирус и пенсии

А если серьезно, карантин по коронавирусу сильно удалил по экономике псевдореспублики в целом и, в частности. по благосостоянию местных пенсионеров. Из-за закрытых границ обналичить украинскую пенсию невозможно, а выжить на российское пособие очень непросто. Особенно, если заболел.

Впрочем, пенсионеров, получающих украинскую пенсию, тут стало гораздо меньше, чем раньше. Оформить ее самостоятельно довольно сложно, а оплатить услуги "решал" – дорого, не всем по карману.

Шахты на паузе

Еще одно решение, которое оккупационные власти аргументируют введением режима самоизоляции: с 1 по 12 мая остановлена работа местных шахт. Поддерживаются лишь основные процессы жизнеобеспечения предприятий.

Автор: Facebook/Мирный Донбасс Оккупированная Луганщина

И это не может не беспокоить сотрудников. Особенно, после объявления "реорганизации" республиканской угольной отрасли. Они опасаются, что после снятия карантинных мероприятий на работу могут вернуться не все.

И в целом, тут давно поговаривают о том, что шахты "получше" продадут (или отдадут) новым собственникам, похуже – оставят Луганску. В любом случае, ничего хорошего от таких перемен горняки не ждут.

В оккупированном РФ Зоринске Перевальского района так называемой ЛНР на шахте "Никанор-Новая" шахтеры уже несколько суток отказываются выходить на поверхность.