Жизнь оккупированной Луганщины: коронавирус, Трамп и НЛО

 
Ексклюзивы
1/5
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Просмотров: 783
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Просмотров: 819
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Просмотров: 1332
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Просмотров: 972
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Просмотров: 1710
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
1 Просмотров: 1503
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Просмотров: 3519
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Просмотров: 2394
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
1 Просмотров: 1062
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Просмотров: 4806
Фото
Все фото
7
3
12
3
5
На Донбассе началась операция Объединенных сил
На Донбассе началась операция Объединенных сил
Боевики обстреляли населенный пункт
Боевики обстреляли населенный пункт
Детский лагерь превратили в масштабный схрон военной техники и оружия
Детский лагерь превратили в масштабный схрон военной техники и оружия
Жизнь оборвал осколок вражеского снаряда: назвали имя погибшего на Луганщине воина
Жизнь оборвал осколок вражеского снаряда: назвали имя погибшего на Луганщине воина
Украинские спецслужбы задержали диверсантов ЛДНР
Украинские спецслужбы задержали диверсантов ЛДНР
Видео
Все видео
Минобразования и науки заменило урок о российской агрессии на видео с Усиком
Минобразования и науки заменило урок о российской агрессии на видео с Усиком
Ожидаемая месть: украинские военные взорвали командирский внедорожник окупантов
Ожидаемая месть: украинские военные взорвали командирский внедорожник окупантов
Prisoners Voice создали петицию об освобождении украинских политзаключенных
Prisoners Voice создали петицию об освобождении украинских политзаключенных
Сыну Януковича отдали шахту в ОРДЛО – журналист
Сыну Януковича отдали шахту в ОРДЛО – журналист
"Мы в Зайцево зашли так тихо, что боевики уволили командира своей разведки" - боец ООС
"Мы в Зайцево зашли так тихо, что боевики уволили командира своей разведки" - боец ООС
Интервью
1/5
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
Просмотров: 909
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Просмотров: 3429
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
Просмотров: 2439
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
2 Просмотров: 1521
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Просмотров: 8991
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
03 мая 2020
Просмотров: 495
Буде наука
"Троє працівників звільнилися. Решта тримаються. Підтримуємо сімейних і з найменшими зарплатами. Що далі – страшно думати", – пише в ...
понедельник, 04 мая 2020 10:57

Жизнь оккупированной Луганщины: коронавирус, Трамп и НЛО

  Комментировать

Жизнь так называемой ЛНР сейчас регулирует коронавирус. Хотя долго местные чиновники бодро рапортовали о том, что ситуация под контролем и никакой вспышки заболеваемости нет.

Лишь очень недалекие люди могли предполагать, что пандемия не коснется "маленькой, но гордой республики". Ведь при всей декларируемой самостоятельности, жизнь оккупированной Луганщины и ее жителей на самом деле зависит от множества внешних факторов. И тесные связи с нынешним ее куратором – Российской Федерацией – рано или поздно должны были "наградить" республику коронавирусом.

Коронавирус пришлось признать

Так и произошло. При всей многолетней привычке, оставшейся еще от СССР, скрывать правдивые данные от всех, в том числе и от собственных граждан, властям ОРЛО пришлось таки признать эпидемию. Хотя добиться точных цифр от патологически скрытного местного начальства вряд ли кому-то удастся. Тем более почва для махинаций с данными весьма благодатная: мало ли кто там от чего умер? Может, это и не коронавирус вовсе.

Тем не менее, с 1 по 13 мая оккупационная власть объявила в так называемой ЛНР карантин. То есть, режим самоизоляции – так это назвали здесь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Массовая раздача паспортов РФ: зачем Путину новые граждане

Как утверждают жители одного из приграничных с РФ городов на оккупированной территории, введен масочный режим, прекращена работа общественного транспорта, разрешено передвижение только рабочего и спецтранспорта.

Комендантский час по-прежнему в силе: его не отменяли с 2014-го. При этом соблюдать его неукоснительно особенно никто не спешит. Если в центре местная милиция может поймать и оштрафовать, то ближе к окраинам молодежь собирается и после 23.00. Кстати, несмотря на уже официальный карантин.

Автор: Facebook/Свердловск сегодня
  Оккупированная Луганщина
Оккупированная Луганщина

Как все начиналось

На самом деле, карантинные мероприятия в ОРЛО постепенно вводились как минимум с апреля, хотя "карантином" это по каким-то причинам не называли. Школьники переведены на режим онлайн-обучения. Учителя ходят на работу, но тем, кто старше 65-ти, можно оставаться дома.

Закрыто практически все, кроме продовольственных магазинов, аптек, ветеринарных и ритуальных учреждений.

Масочный режим на улицах соблюдает примерно половина местных, хотя в магазинах в масках все без исключения.

Что касается тестов на коронавирус – получить их не так-то просто. Тестируют больных только по очень серьезным показаниям и исключительно в Луганске. Впрочем, это и неудивительно. Уровень местной медицины, после того, как отсюда массово уехали высококвалифицированные врачи, оставляет желать лучшего. Да и держать под контролем статистику заболеваемости республиканским чиновникам централизованно гораздо легче.

На 28 апреля, по данным местного "министра здравоохранения" Натальи Пащенко, в псевдореспублике было зарегистрировано 119 случаев коронавирусной инфекции, один человек умер.

Китайцы, Трамп и НЛО

Кто виноват в эпидемии коронавируса? Этот вопрос обсуждается в так называемой ЛНР очень активно. Здесь без сюрпризов: часть обвиняет Украины, часть – Россию. Достается в этом смысле китайцам и Америке с Трампом.

Существуют и конспирологические версии. Вот самая интересная

"Иду домой, а темнеет уже, – рассказывает одна из местных жительниц. – Возле подъезда стоят две соседки, пенсионерки, и что-то внимательно рассматривают в небе. Одна говорит – смотри, там какой-то неопознанный объект. Вторая – так давай по домам быстро, а то начнет коронавирус на голову сыпать! И врассыпную по домам".

Коронавирус и пенсии

А если серьезно, карантин по коронавирусу сильно удалил по экономике псевдореспублики в целом и, в частности. по благосостоянию местных пенсионеров. Из-за закрытых границ обналичить украинскую пенсию невозможно, а выжить на российское пособие очень непросто. Особенно, если заболел.

Впрочем, пенсионеров, получающих украинскую пенсию, тут стало гораздо меньше, чем раньше. Оформить ее самостоятельно довольно сложно, а оплатить услуги "решал" – дорого, не всем по карману.

Шахты на паузе

Еще одно решение, которое оккупационные власти аргументируют введением режима самоизоляции: с 1 по 12 мая остановлена работа местных шахт. Поддерживаются лишь основные процессы жизнеобеспечения предприятий.

Автор: Facebook/Мирный Донбасс
  Оккупированная Луганщина
Оккупированная Луганщина
И это не может не беспокоить сотрудников. Особенно, после объявления "реорганизации" республиканской угольной отрасли. Они опасаются, что после снятия карантинных мероприятий на работу могут вернуться не все.

И в целом, тут давно поговаривают о том, что шахты "получше" продадут (или отдадут) новым собственникам, похуже – оставят Луганску. В любом случае, ничего хорошего от таких перемен горняки не ждут.

В оккупированном РФ Зоринске Перевальского района так называемой ЛНР на шахте "Никанор-Новая" шахтеры уже несколько суток отказываются выходить на поверхность.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Жизнь оккупированной Луганщины: коронавирус, Трамп и НЛО». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
мая

Главное - надежность: заработала компания Rolls-Royce

Складной зонтик празднует день рождения

Шевченко выкупили с помощью лотереи

Самое читаемое
Секс-символ ММА: фото невероятно сексуальной Пейдж Ванзант
Секс-символ ММА: фото невероятно сексуальной Пейдж Ванзант
15
 1 Просмотров: 36558
Чехия планирует открыть границы с 4 странами
Чехия планирует открыть границы с 4 странами Просмотров: 25695
Видела будущее: неожиданные подробности о женщине, которая обезглавила дочь
Видела будущее: неожиданные подробности о женщине, которая обезглавила дочь Просмотров: 18558
Соблазнительница Деми Роуз в прозрачном комплекте на полу поймала дзен
Соблазнительница Деми Роуз в прозрачном комплекте на полу поймала дзен
7
 Просмотров: 10152
Назвали модные оттенки интерьера этой весной
Назвали модные оттенки интерьера этой весной
7
 Просмотров: 7614
Донбасс
Украинские военные отомстили боевикам за раненых товарищей
Украинские военные отомстили боевикам за раненых товарищей Просмотров: 1026
Коронавирус в Донецкой области набирает обороты
Коронавирус в Донецкой области набирает обороты Просмотров: 891
На Донбассе трое военных получили ранения
На Донбассе трое военных получили ранения Просмотров: 90
Шахтеры ЛНР написали письмо Путину
Шахтеры ЛНР написали письмо Путину Просмотров: 3240
Военнослужащий женился в больнице через несколько недель после тяжелого ранения
Военнослужащий женился в больнице через несколько недель после тяжелого ранения Просмотров: 333
Больше всего комментируют
9
Посол Украины отказался идти на церемонию в Берлине – там был российский коллега
6
2 мая в Одессе: перед Куликовым полем произошли столкновения из-за языка
5
Мэр Черкасс – Зеленскому: Будем сопротивляться
5
Куликово поле: задержали двух провокаторов
3
6 годовщина событий на Куликовом поле в Одессе: в ООН призвали наказать виновных
Голосов: 7416
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua