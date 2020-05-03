Шахтеры ЛНР написали письмо Путину

В оккупированном РФ Зоринске Перевальского района так называемой ЛНР на шахте "Никанор-Новая" шахтеры 5 сутки отказываются выходить на поверхность.

Об этом пишет "Восточная правозащитная группа" на своей странице в Facebook.

Подземный протест объявили 74 горняка, они находятся под землей уже несколько суток.

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Требования озвучили родные и близкие бастующих во время встречи с представителем оккупационных властей, так называемым премьер-министром псевдореспублики Сергеем Козловым:

– не закрывать шахту "Никанор-Новая" ближайшие 5 лет;

– погасить задолженность по зарплате, начиная с 2017 года;

– не применять репрессии со стороны спецслужб ЛНР к протестующим.

Горняки даже направили коллективное письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помочь.

По сообщению правозащитников, задолженность перед работниками "Никанор-Новой" составляет 20 месяцев. Оккупационные власти обещали выплатить долги, однако есть информация, что уже принято решение о списании всех долгов. Также работники могут оказаться перед выбором: или получения долга по зарплате, или досрочный выход на пенсию.

Автор: Facebook/Восточная правозащитная группа В ОРЛО бастуют шахтеры

Подконтрольная России власть так называемой ЛНР планирует закрыть шахты, признанные ею нерентабельными.