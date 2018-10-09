Житель Горловки показал подорванные мосты

Житель оккупированной российскими боевиками Горловки Михаил показал, как сейчас выглядит взорван мост в одном из районов города.

Первый на фото - разрушенный мост в Никитовки, по дороге в сторону Бахмута (ранее - Артемовск). Впечатлениями житель города поделился в социальной сети, передают Донецкие новости.

Фото: dnews

"Военные действия в Горловке начинались со взрыва мостов. Сейчас движение транспорта перенаправлен по ул. Калашникова. В этом районе Никитовки практически безлюдно. Опустевшие промышленные здания, битое стекло, иногда - руины. Трудно представить, что когда-то было иначе", - отметил он.

По его словам, на повороте в сторону жилого массива Гольмовский - следы от пребывания "таможенного поста" Горловка, который участники незаконных вооруженных формирований перенесли ближе к линии фронта.

Еще один разрушенный мост - по ул. Промышленная в Никитовском районе Горловки.

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"У "Холодильника" (прежде - хладокомбинат). Объезд сначала был по грунтовке, но теперь там настелили асфальт. Три пятиэтажки по ул. Промышленной дают понять, что чужие здесь практически не ходят, все жители знают друг друга. Думаю , до войны это был маленький, почти семейный оазис. желтеющей листья неповторимо красит все вокруг, но безлюдные улицы напоминают Припять. Припять через 30 лет равна Горловка через 4. Одним словом, катастрофа", - комментирует увиденное Михаил.

Сегодня утром пророссийские наемники-боевики выпустили мины по населенному пункту Водяное. На Мариупольском направлении террористы применили 122-мм вооружения.