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вторник, 09 октября 2018 18:30

Житель Горловки показал подорванные мосты
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Житель оккупированной российскими боевиками Горловки Михаил показал, как сейчас выглядит взорван мост в одном из районов города.

Первый на фото - разрушенный мост в Никитовки, по дороге в сторону Бахмута (ранее - Артемовск). Впечатлениями житель города поделился в социальной сети, передают Донецкие новости.

Житель оккупированной российскими боевиками Горловки показал разрушенную войной инфраструктуру. Боевики не спешат восстанавливать города
Фото: dnews
Житель оккупированной российскими боевиками Горловки показал разрушенную войной инфраструктуру. Боевики не спешат восстанавливать города
Житель оккупированной российскими боевиками Горловки показал разрушенную войной инфраструктуру. Боевики не спешат восстанавливать города
Житель оккупированной российскими боевиками Горловки показал разрушенную войной инфраструктуру. Боевики не спешат восстанавливать города
Житель оккупированной российскими боевиками Горловки показал разрушенную войной инфраструктуру. Боевики не спешат восстанавливать города

"Военные действия в Горловке начинались со взрыва мостов. Сейчас движение транспорта перенаправлен по ул. Калашникова. В этом районе Никитовки практически безлюдно. Опустевшие промышленные здания, битое стекло, иногда - руины. Трудно представить, что когда-то было иначе", - отметил он.

По его словам, на повороте в сторону жилого массива Гольмовский - следы от пребывания "таможенного поста" Горловка, который участники незаконных вооруженных формирований перенесли ближе к линии фронта.

Еще один разрушенный мост - по ул. Промышленная в Никитовском районе Горловки.

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"У "Холодильника" (прежде - хладокомбинат). Объезд сначала был по грунтовке, но теперь там настелили асфальт. Три пятиэтажки по ул. Промышленной дают понять, что чужие здесь практически не ходят, все жители знают друг друга. Думаю , до войны это был маленький, почти семейный оазис. желтеющей листья неповторимо красит все вокруг, но безлюдные улицы напоминают Припять. Припять через 30 лет равна Горловка через 4. Одним словом, катастрофа", - комментирует увиденное Михаил.

Сегодня утром пророссийские наемники-боевики выпустили мины по населенному пункту Водяное. На Мариупольском направлении террористы применили 122-мм вооружения.

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