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пятница, 14 мая 2021 15:52

"Железный купол" не убережет Украину от российских "Градов" - эксперт

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Война с Украиной дорого обойдется Путину, поэтому он дестабилизирует ситуацию по-другому.

Чтобы защититься, должны расторгнуть договор о совместном использовании Азовского моря как можно скорее, в интервью Gazeta.ua рассказал Михаил Самусь, заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения.

 

Жители оккупированной территории получают российские паспорта. Для Путина эти люди - граждане РФ. В случае наступления он будет апеллировать к их так называемому гражданству. Есть ли шанс вернуть территории ОРДЛО?

На самом деле формально приобретение российского гражданства жителями определенной территории не означает, что она теперь принадлежит РФ. Поэтому это никоим образом не влияет на международно-правовой статус оккупированного Донбасса. Это оккупированная территория Украины и возобновление контроля над этими территориями Донецкой и Луганской областей является задачей нашего государства.

Для этого мы имеем очень широкий выбор инструментов: дипломатический, политический, вооруженный и другие. Поэтому все будет зависеть от ситуации.

Отведены наши войска на Мариупольском направлении. Сейчас Россия пытается добывать пресную воду из Азовского моря. Какова вероятность того, что россияне пойдут захватывать все Приазовье?

Это нереально. Посмотрите на карту - где находимся мы, а где российские войска. Чтобы захватить эти города, с моря надо провести сложную операцию. Даже для высадки десанта армии РФ надо будет уничтожить все наши войска в радиусе 50 километров.

А уже не 2014-й год. Сейчас любая попытка россиян пойти в наступление закончится широкомасштабной войной с Украиной. Для самой России это обернется катастрофой. Россияне этого хотят, но не решатся на это.

Если бы Игорь Гиркин (бывший подполковник ФСБ, террорист, подозреваемый по делу оо уничтожении малазийского Боинга MH-17 в небе над Торезом - Gazeta.ua) появился в Славянске сейчас, то для него бы все очень быстро закончилось.

Но тогда, в 2014-м, государство не выполняло свои функции. Сейчас уже все по-другому и военная инфраструктура другая.

Можем ли мы денонсировать договор между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива?

Да, конечно. Это двусторонний договор, мы можем выйти из него, потому что он не соответствует интересам нашего государства. Я - за его расторжение, потому что он нивелирует возможности Украины использовать Международное морское право в Азовском море и Керченском проливе. Благодаря этому документу в акваторию Азовского моря не могут заходить иностранные военные суда, а Россия так создала ситуацию, что теперь и мы не можем заводить туда свои военные корабли.

И любые попытки сейчас рассматривать вопрос по Азовскому морю и Керченскому проливу сводятся к тому, что РФ апеллирует к настоящему договору. А в нем прописано, что все проблемы мы сначала пробовать решать с РФ, а уже потом действовать по международному праву. Это очень мешает нам.

Это освободит акваторию Азовского моря? Россияне построили мост в проливе, которым они заблокировали акваторию, что с ним делать?

Во-первых, мост построен незаконно и с точки зрения международного права его не существует. Во-вторых, пролив не заблокирован. И в-третьих, согласно международному праву, Керченский пролив является международным. Никто не может запретить проходить им, потому что есть такое понятие, как свобода судоходства.

РФ правом силы может запрещать проход: уничтожать корабли, начинать акты агрессии, но это будет рассматриваться в международных судах.

Автор: Госпогранслужба
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Способен ли шестой президент Украины Владимир Зеленский и его Минобороны построить такую ​​же армию, как и в Израиле?

Украине не нужна такая армия, как в Израиле, потому что эта страна находится в другой ситуации, она меньше по территории и у нее другие враги.

Этот опыт интересен, да, но я бы не брал пример с него.

Говоря о "Железном куполе", которым в последнее время так увлекаются наши граждане, мы должны понимать, что это обычный комплекс противоракетной, противовоздушной обороны.

Он разработан для уничтожения малоразмерных целей. И это прекрасно для Израиля. Но он не сможет спасти государство от снарядов реактивной системы залпового огня "Град", так как рассчитан на единичные цели. Если подойдет дивизион РСЗО, то "Железный купол" не спасет.

А что бы было эффективно в Украине, учитывая нашего врага?

Для нас бы были эффективными системы вроде американской зенитно-ракетной системы MIM-104 Patriot. Они разработаны для уничтожения таких ракет, как крылатые ракеты "Калибр", "Искандер".

Вот такие комплексы Украине были бы полезны. Если бы мы имели их, то у России даже мысли о широкомасштабном наступлении на Украину не возникло бы. Потому что без ракетного компонента вряд ли РФ решится наступать на нас.

Каких шагов не хватает Украине, чтобы стать членом НАТО?

Только политической воли Североатлантического альянса. В 2008 году на Бухарестском саммите решили, что Украина и Грузия станут членами НАТО. Но не приняли.

Почему так получилось, потому что тогда президент РФ Владимир Путин лично прилетел и запретил принимать нас в Североатлантический альянс.

У нас почему-то считают, что план действий членства в НАТО это какое-то провидение, которое дает нам какие-то непонятные возможности.

На самом деле этот план - просто инструкция, инструмент, который поможет нам провести реформы и ускорить это событие.

Но, прошу заметить, что нам членство не дают. Просто потому, что в Альянсе есть ряд государств - Португалия, Италия, Нидерланды, Германия, Франция. Они считают, что присоединение Грузии и Украины в НАТО повысит военную угрозу. Кроме этого они опасаются, что мы, став членами альянса, сразу начнем требовать активировать пятую статью - коллективную оборону.

А это, конечно, никому не надо.

Автор: Сергей Старостенко
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Весной Россия возобновила свою военную активность. Наши потери растут. С чем это связано? Эта ситуация ухудшится теперь, с началом судебных дел относительно его кума, олигарха Виктора Медведчука?

Россия дестабилизирует ситуацию, чтобы разозлить украинское общество. Это расчет РФ - когда убивают наших, то в обществе начинается напряжение. Эта технология отработана.

Относительно ареста Медведчука - он потребует от Путина реакции. До встречи с президентом США Джозефом Байденом он будет сидеть тихо, однако ближе ко Дню Независимости Украины начнется эскалация. Он захочет уничтожить какие-то возможности противодействия. Однако я не вижу в аресте его кума какие-то причины начинать широкомасштабные военные действия. Думаю, что он будет действовать по-другому.

В Херсоне провели оперативно-штабной збор, посвященный ситуации с безопасностью на административной границе с временно оккупированной территорией АР Крым.

Мероприятие провели при координации СБУ и представительства президента Украины в АР Крым, сообщили в пресс-службе ведомства.

Автор: София Староконь
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