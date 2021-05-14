Возможное нападение с Крыма: силовики провели оперативные сборы

 
Ексклюзивы
1/5
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
1 Просмотров: 405
Почти лето. Где будет теплее всего - прогноз погоды на неделю
Почти лето. Где будет теплее всего - прогноз погоды на неделю
Просмотров: 396
Как реставрируют аэропорт "Киев" - яркие фото и видео
Как реставрируют аэропорт "Киев" - яркие фото и видео
Просмотров: 990
Политтехнолог: Медведчуку могут дать убежать. Страна - коррумпирована
Политтехнолог: Медведчуку могут дать убежать. Страна - коррумпирована
1 Просмотров: 756
Готовы ли украинские издательства выполнять языковой закон
Готовы ли украинские издательства выполнять языковой закон
Просмотров: 144
Когда в Украине будет "Железный купол", как у Израиля
Когда в Украине будет "Железный купол", как у Израиля
Просмотров: 603
Израиль будет проводить наземную операцию: эксперт назвал риски
Израиль будет проводить наземную операцию: эксперт назвал риски
Просмотров: 765
"Прививки вакциной Covishield не является основанием для въезда в ЕС" - эксклюзивно в комментарии EMA для Gazeta.ua
"Прививки вакциной Covishield не является основанием для въезда в ЕС" - эксклюзивно в комментарии EMA для Gazeta.ua
Просмотров: 540
Украинцы приходят за селедкой, а местные - за конфетами Порошенко: как скупляются в Польше
Украинцы приходят за селедкой, а местные - за конфетами Порошенко: как скупляются в Польше
Просмотров: 2223
"Ели воду с гнилой капустой" - как украинцы выживали в концлагерях СССР
"Ели воду с гнилой капустой" - как украинцы выживали в концлагерях СССР
Просмотров: 216
Фото
Все фото
5
9
10
13
5
Круглосуточно в полной боеготовности: реактивная артиллерия провела учения возле Крыма
Круглосуточно в полной боеготовности: реактивная артиллерия провела учения возле Крыма
Украинские разведчики тренировались на американском корабле
Украинские разведчики тренировались на американском корабле
Американские и украинские корабли тренируются в Черном море, а россияне вставляют палки в колеса
Американские и украинские корабли тренируются в Черном море, а россияне вставляют палки в колеса
Трезвая няня и жизнь контейнерах - как в оккупированном Крыму стартовал курортный сезон
Трезвая няня и жизнь контейнерах - как в оккупированном Крыму стартовал курортный сезон
Показали, сколько войск Россия сосредоточила в Крыму
Показали, сколько войск Россия сосредоточила в Крыму
Видео
Все видео
Теперь никаких уступок России по Крыму не будет - правозащитница
Теперь никаких уступок России по Крыму не будет - правозащитница
Дочь судьи Константиновой обозвала украинцев "быдлом" и оправдывала российских оккупантов
Дочь судьи Константиновой обозвала украинцев "быдлом" и оправдывала российских оккупантов
Россияне хвалятся оружием, которое любит показательно уничтожать Эрдоган
Россияне хвалятся оружием, которое любит показательно уничтожать Эрдоган
Решения международных судов нам нужны для ужесточения санкций против Росії - правозащитница
Решения международных судов нам нужны для ужесточения санкций против Росії - правозащитница
В Раде произошла измена
В Раде произошла измена
Интервью
1/5
За укрывание еврея могли расстрелять и закопать во дворе - историк
За укрывание еврея могли расстрелять и закопать во дворе - историк
Просмотров: 252
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
1 Просмотров: 405
Стоимость проезда в Киеве могуть поднять. Но, не до 21 грн
Стоимость проезда в Киеве могуть поднять. Но, не до 21 грн
1 Просмотров: 459
"Фээсбэшников схватил меня за горло и щупал воротник рубашки. Искал ампулу с ядом" - Сущенко
"Фээсбэшников схватил меня за горло и щупал воротник рубашки. Искал ампулу с ядом" - Сущенко
1 Просмотров: 693
Выжить не надейтесь. Что почувствуете, если наедитесь ядовитых грибов
Выжить не надейтесь. Что почувствуете, если наедитесь ядовитых грибов
Просмотров: 1746
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
12 мая 2021
1 Просмотров: 297
Дощовий соловей
Перед грозою в навколишній природі змінюється акустика — десь отак само буває, коли з головою занурюєшся під воду, хоч і неглибоко, при самій ...
пятница, 14 мая 2021 15:19

Возможное нападение с Крыма: силовики провели оперативные сборы

1 Комментировать
Возможное нападение с Крыма: силовики провели оперативные сборы
На Херсонщине провели оперативно-штабной сбор силовых ведомств. Фото: ccl.org.ua

В Херсоне провели оперативно-штабной збор, посвященный ситуации с безопасностью на административной границе с временно оккупированной территорией АР Крым.

Мероприятие провели по координации СБУ и Представительства президента Украины в АР Крым, сообщили в пресс-службе ведомства.

Проверили готовность Украины к практическим действиям в случае распространения вооруженной агрессии РФ, в частности, в отношении возможного нападения страны-агрессора вглубь суверенной территории Украины.

Особое внимание акцентировали на противодействии нарастающим террористическим угрозам, разведывательно-подрывной активности в приграничных районах с Крымом, гарантированной защите конституционных прав и свобод граждан Украины.

К совещанию присоединились представители СНБО, Вооруженных сил Украины, Госпогранслужбы, Прокуратуры в АР Крым и города Севастополя, Национальной полиции, Государственного бюро расследований, регионального отделения Фонда государственного имущества, Государственной фискальной службы, Государственной миграционной службы, Государственной потребительской службы, Укртрансбезопасности и другие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Круглосуточно в полной боеготовности: реактивная артиллерия провела учения возле Крыма

В соответствии с решениями СНБО, участники обсудили вопросы оперативной готовности к практическим действиям в случае возникновения кризисных ситуаций на временно оккупированном полуострове. В частности, применение специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении юридических и физических лиц, причастных к финансированию терроризма, содействие незаконно образованным формированием и органам управления, действующих на оккупированной территории.

Обсудили формирование доказательной базы и состояние раскрытия уголовных производств в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженной агрессии РФ против Украины и вооруженного конфликта на территории АР Крым и города Севастополя.

Оперативно-штабной сбор состоялся по поручению Верховного Главнокомандующего ВСУ, президента Владимира Зеленского.

Российская Федерация перебрасывает тяжелое вооружение в оккупированный Крым.

Речь идет о перемещении десантно-штурмовых частей. А также боевых танков, минометов и бронетехники. Об этом заявили в миссии Соединенных Штатов Америки при ОБСЕ.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Возможное нападение с Крыма: силовики провели оперативные сборы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
мая

Стефаник мог стать писателем мирового масштаба

"Динамо" первым в СССР выиграло еврокубок

Создали сладости в тюбике

Умер Фрэнк Синатра

Укололи первую вакцину

Создали Израиль. На следующий день против него начали воевать

Капитулировала большая страна

Самое читаемое
Гороскоп на 13 мая: что принесет самый мистический день весны
Гороскоп на 13 мая: что принесет самый мистический день весны
 Просмотров: 8316
Сексапильная ринг-girl ошеломила фанатов обнаженным фото
Сексапильная ринг-girl ошеломила фанатов обнаженным фото
8
 Просмотров: 5832
Верила, что выздоровеет: Виктория Бондарь месяц прожила с почкой матери
Верила, что выздоровеет: Виктория Бондарь месяц прожила с почкой матери
 Просмотров: 5517
Теперь никаких уступок России по Крыму не будет - правозащитница
Теперь никаких уступок России по Крыму не будет - правозащитница
 Просмотров: 4617
Швы между плиткой закрашивают маркером
Швы между плиткой закрашивают маркером Просмотров: 4446
Крым
Круглосуточно в полной боеготовности: реактивная артиллерия провела учения возле Крыма
Круглосуточно в полной боеготовности: реактивная артиллерия провела учения возле Крыма
5
 Просмотров: 513
РФ перебрасывает в Крым тяжелое вооружение - ОБСЕ
РФ перебрасывает в Крым тяжелое вооружение - ОБСЕ Просмотров: 270
В НАТО сделали заявление по России и оккупированному Крыму
В НАТО сделали заявление по России и оккупированному Крыму Просмотров: 576
В Apple появился крымскотатарский язык
В Apple появился крымскотатарский язык Просмотров: 18
Оккупанты в Крыму продолжают религиозные притеснения - Госдеп США
Оккупанты в Крыму продолжают религиозные притеснения - Госдеп США 2 Просмотров: 81
Больше всего комментируют
7
Трон и три кубка - как Зинченко праздновал победу в чемпионате Англии
6
"Медведчук - фашистский дьявол" - журналист высмеял ОПЗЖ под прокуратурой
5
Медведчук в суде - трансляция заседания
3
"Минус Медведчук. Будут еще минусы" - Зеленский
2
Оккупанты в Крыму продолжают религиозные притеснения - Госдеп США
Голосов: 8998
Голосование Возобновлять поставки воды из Днепра в оккупированный Крым?
  • Нет. Оккупанты должны самостоятельно обеспечивать оккупированную территорию
  • Да. Там также живут люди
  • Нужно воду продавать дорого
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть