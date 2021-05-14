Возможное нападение с Крыма: силовики провели оперативные сборы

На Херсонщине провели оперативно-штабной сбор силовых ведомств. Фото: ccl.org.ua

В Херсоне провели оперативно-штабной збор, посвященный ситуации с безопасностью на административной границе с временно оккупированной территорией АР Крым.

Мероприятие провели по координации СБУ и Представительства президента Украины в АР Крым, сообщили в пресс-службе ведомства.

Проверили готовность Украины к практическим действиям в случае распространения вооруженной агрессии РФ, в частности, в отношении возможного нападения страны-агрессора вглубь суверенной территории Украины.

Особое внимание акцентировали на противодействии нарастающим террористическим угрозам, разведывательно-подрывной активности в приграничных районах с Крымом, гарантированной защите конституционных прав и свобод граждан Украины.

К совещанию присоединились представители СНБО, Вооруженных сил Украины, Госпогранслужбы, Прокуратуры в АР Крым и города Севастополя, Национальной полиции, Государственного бюро расследований, регионального отделения Фонда государственного имущества, Государственной фискальной службы, Государственной миграционной службы, Государственной потребительской службы, Укртрансбезопасности и другие.

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В соответствии с решениями СНБО, участники обсудили вопросы оперативной готовности к практическим действиям в случае возникновения кризисных ситуаций на временно оккупированном полуострове. В частности, применение специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении юридических и физических лиц, причастных к финансированию терроризма, содействие незаконно образованным формированием и органам управления, действующих на оккупированной территории.

Обсудили формирование доказательной базы и состояние раскрытия уголовных производств в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженной агрессии РФ против Украины и вооруженного конфликта на территории АР Крым и города Севастополя.

Оперативно-штабной сбор состоялся по поручению Верховного Главнокомандующего ВСУ, президента Владимира Зеленского.

Российская Федерация перебрасывает тяжелое вооружение в оккупированный Крым. Речь идет о перемещении десантно-штурмовых частей. А также боевых танков, минометов и бронетехники. Об этом заявили в миссии Соединенных Штатов Америки при ОБСЕ.