Зеленский утвердил обновленный состав ТКГ для переговоров в Минске

Состав ТКГ для переговоров в Минске обновили. Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский утвердил состав делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях.

Соответствующий указ президент подписал 5 мая 2020 года, сообщается на официальном сайте главы государства.

Возглавляет украинскую делегацию в ТКГ второй президент Украины Леонид Кучма.

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В состав делегации вошли:

– вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников (первый заместитель главы делегации);

– председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, народный депутат Украины Александр Мережко (заместитель главы делегации);

– заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Юлия Свириденко (представитель Украины в рабочей подгруппе по социально-экономическим вопросам);

– председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики, народный депутат Украины Андрей Костин (представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам);

– заместитель министра обороны Украины Александр Полищук (представитель Украины в рабочей подгруппе по вопросам безопасности);

– председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, народный депутат Украины Галина Третьякова (представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам).

Глава украинской делегации и его первый заместитель могут определять заместителей представителей Украины в рабочих подгруппах и привлекать к работе делегации народных депутатов, представителей государственных органов власти, советников, экспертов и технических работников.

Организационное, информационное, консультативное и иное обеспечение деятельности делегации Украины в ТКГ возлагается на Министерство иностранных дел Украины.

По поручению главы государства модерирует деятельность украинской делегации в ТКГ руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Андрей Ермак рассказал, кто сможет представлять Донбасс в так называемой консультативном совете в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске.