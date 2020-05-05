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вторник, 05 мая 2020 09:56

У президента назвали дату выборов на оккупированном Донбассе

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У президента назвали дату выборов на оккупированном Донбассе
Местные выборы на Донбассе запланированы на октябрь 2020-го. Фото: pixabay.com

Местные выборы на временно оккупированной территории Донбасса должны состояться ближайшей осенью, так же как и на всей территории Украины.

Как пишет "Униан", об этом во время онлайн-дискуссии, организованной американским аналитическим центром Atlantic Council, заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

По его словам, местные выборы, запланированные на 25 октября 2020 году, из-за пандемии коронавируса пока не отменяли.

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"Эти выборы по украинскому законодательству, основываясь на всех принципах Копенгагенской конвенции, будут мощным путем прекращения войны на Донбассе", – подчеркнул Ермак.

Главное условие их проведения, которое выдвигает Украина РФ – безопасность избирателей, сказал глава Офиса президента.

"Это касается и вывода всех иностранных формирований, передачи границы и все остальное", – подчеркнул он.

В 2019 году гражданство РФ получили 136 тыс. жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, в 2020-м их число может превысить 300 тыс.

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05
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