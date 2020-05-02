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суббота, 02 мая 2020 18:29

Массовая раздача паспортов РФ: зачем Путину новые граждане

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Массовая раздача паспортов РФ: зачем Путину новые граждане
На Донбассе массового раздают паспорта РФ. Фото: pixabay.com

В минувшем, 2019-м году, гражданство РФ получили 136 тыс. жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, в 2020-м их число может превысить 300 тыс.

По мнению командующего Объединенными силами Владимира Кравченко, политика Кремля по упрощению получения российского гражданства жителям ОРДЛО является одним из наиболее дестабилизирующих факторов как в районе проведения ООС, так и в Украине в целом, пишет Укринформ.

По информации миграционных служб, российское гражданство в 2019-м году получили 136 тыс. жителей так называемых республик ЛДНР, подконтрольных РФ.

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"При условии сохранения активности жителей этих квазигосударственных образований и расширения возможностей российских миграционных служб в 2020 году указанный показатель может превысить отметку в 300 тыс. человек", – подчеркнул Кравченко.

При этом он отметил, что социально-экономические показатели ОРДЛО говорят о наличии на этих территориях системных проблем: предприятия закрываются, производственные мощности простаивают, прибыль отсутствует, зарплата и налоги не выплачиваются, долги растут.

По мнению Кравченко, это свидетельствует о том, что оккупационные администрации неспособны самостоятельно, без финансовой поддержки и рынков сбыта РФ, решать экономические проблемы.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российское оружие попадает на оккупированные территории Донбасса "контрабандой".

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