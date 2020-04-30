Лавров рассказал, откуда на Донбассе появляется российское оружие

Лавров заявил, что российское оружие поставляют на Донбасс контрабандой. Фото: Reuters

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российское оружие попадает на оккупированные территории Донбасса "контрабандой".

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам переговоров глав МИД стран "нормандского формата", передает УНИАН.

На просьбу журналистов разъяснить слова президента РФ Владимира Путина о том, что российские боевики на Донбассе получают военную технику из стран, которые "им симпатизируют", Лавров ответил: "по танкам и артиллерии, везде, и об этом мы говорим давно, везде , где есть конфликты, появляется контрабандное оружие ".

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В то же время на вопрос, какие страны, кроме России, поставляют в регион вооружение, Лавров сказал следующее: "кто вам сказал, что Россия поставляет? Российское оружие доступно во всем мире - и Калашников, и артиллерийские системы производятся в том числе в Восточной Европе, в целом ряде других стран. Это оружие гуляет по всему миру достаточно свободно".

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