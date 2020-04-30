Лавров рассказал, откуда на Донбассе появляется российское оружие

 
Ексклюзивы
1/5
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Просмотров: 63
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Просмотров: 1449
Шмыгаль не известен среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
Шмыгаль не известен среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
1 Просмотров: 1260
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Просмотров: 3375
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Просмотров: 2349
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
1 Просмотров: 1044
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Просмотров: 4752
В "Слуге народа" объяснили, почему им добавляют голоса другие фракции
В "Слуге народа" объяснили, почему им добавляют голоса другие фракции
Просмотров: 531
Что делать, если вызывают на допрос за пост в соцсети: советы эксперта
Что делать, если вызывают на допрос за пост в соцсети: советы эксперта
2 Просмотров: 882
"Папа, это уже конец света?" - как живут люди в сожженных деревнях на Житомирщине
"Папа, это уже конец света?" - как живут люди в сожженных деревнях на Житомирщине
Просмотров: 6219
Фото
Все фото
7
3
12
3
5
На Донбассе началась операция Объединенных сил
На Донбассе началась операция Объединенных сил
Боевики обстреляли населенный пункт
Боевики обстреляли населенный пункт
Детский лагерь превратили в масштабный схрон военной техники и оружия
Детский лагерь превратили в масштабный схрон военной техники и оружия
Жизнь оборвал осколок вражеского снаряда: назвали имя погибшего на Луганщине воина
Жизнь оборвал осколок вражеского снаряда: назвали имя погибшего на Луганщине воина
Украинские спецслужбы задержали диверсантов ЛДНР
Украинские спецслужбы задержали диверсантов ЛДНР
Видео
Все видео
Ожидаемая месть: украинские военные взорвали командирский внедорожник окупантов
Ожидаемая месть: украинские военные взорвали командирский внедорожник окупантов
Prisoners Voice создали петицию об освобождении украинских политзаключенных
Prisoners Voice создали петицию об освобождении украинских политзаключенных
Сыну Януковича отдали шахту в ОРДЛО – журналист
Сыну Януковича отдали шахту в ОРДЛО – журналист
"Мы в Зайцево зашли так тихо, что боевики уволили командира своей разведки" - боец ООС
"Мы в Зайцево зашли так тихо, что боевики уволили командира своей разведки" - боец ООС
Ополчения на Донбассе нет, есть русская армия – боевик ДНР просветил коллег
Ополчения на Донбассе нет, есть русская армия – боевик ДНР просветил коллег
Интервью
1/5
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Просмотров: 2925
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
Просмотров: 2070
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
2 Просмотров: 1449
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Просмотров: 8955
Год Зеленского: наблюдаем усиление влияния Авакова
Год Зеленского: наблюдаем усиление влияния Авакова
2 Просмотров: 3987
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
30 апреля 2020
Просмотров: 117
Та, що плакала
Є згадки, що ти їх хоч і не любиш, а не одчепишся. Вони давні й неясні, це й не пригода, а щось таке, наче рибина дивиться на тебе з того боку ...
четверг, 30 апреля 2020 21:10

Лавров рассказал, откуда на Донбассе появляется российское оружие

  Комментировать
Лавров рассказал, откуда на Донбассе появляется российское оружие
Лавров заявил, что российское оружие поставляют на Донбасс контрабандой. Фото: Reuters

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российское оружие попадает на оккупированные территории Донбасса "контрабандой".

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам переговоров глав МИД стран "нормандского формата", передает УНИАН.

На просьбу журналистов разъяснить слова президента РФ Владимира Путина о том, что российские боевики на Донбассе получают военную технику из стран, которые "им симпатизируют", Лавров ответил: "по танкам и артиллерии, везде, и об этом мы говорим давно, везде , где есть конфликты, появляется контрабандное оружие ".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рада обратилась к миру об осуждении агрессии России. Проголосовали все фракции, кроме одной

В то же время на вопрос, какие страны, кроме России, поставляют в регион вооружение, Лавров сказал следующее: "кто вам сказал, что Россия поставляет? Российское оружие доступно во всем мире - и Калашников, и артиллерийские системы производятся в том числе в Восточной Европе, в целом ряде других стран. Это оружие гуляет по всему миру достаточно свободно".

Лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко предупредил действующую власть о риске отмены "азовского пакета" санкций против Кремля. Во время видеообращения он напомнил, что за последний год ни одно украинское военное судно не пересекло Керченского пролива.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Лавров рассказал, откуда на Донбассе появляется российское оружие». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
апреля

На Донбассе началась операция Объединенных сил

Самое читаемое
Фитнес-модель снялась полностью обнаженной во дворе своего дома перед изумленными соседями
Фитнес-модель снялась полностью обнаженной во дворе своего дома перед изумленными соседями
19
 2 Просмотров: 101065
Фитоняшка демонстрирует результаты работы над телом на эротических фотосессиях и призывает других поступать так же
Фитоняшка демонстрирует результаты работы над телом на эротических фотосессиях и призывает других поступать так же
39
 Просмотров: 31780
Украинцы посмеялись над Николаем Тищенко: забавные фотожабы
Украинцы посмеялись над Николаем Тищенко: забавные фотожабы
17
 1 Просмотров: 22816
22-летняя миллиардерша показала жаркое видео, на котором увлажняет грудь
22-летняя миллиардерша показала жаркое видео, на котором увлажняет грудь
8
 2 Просмотров: 10269
Делала вид, что не понимаю - врач поделилась результатами языкового эксперимента
Делала вид, что не понимаю - врач поделилась результатами языкового эксперимента
 5 Просмотров: 10260
Донбасс
Сообщили последние новости с Донбасса
Сообщили последние новости с Донбасса Просмотров: 90
Мужчина обнаружил смертельную находку на собственном огороде
Мужчина обнаружил смертельную находку на собственном огороде Просмотров: 450
Назвали дату новых переговоров "нормандской четверки"
Назвали дату новых переговоров "нормандской четверки" Просмотров: 180
"Нормандская четверка" договорилась о скорейшем прекращении боевых действий на Донбассе
"Нормандская четверка" договорилась о скорейшем прекращении боевых действий на Донбассе Просмотров: 369
США не будут участвовать в переговорах в "нормандском формате" – росСМИ
США не будут участвовать в переговорах в "нормандском формате" – росСМИ Просмотров: 324
Больше всего комментируют
5
Делала вид, что не понимаю - врач поделилась результатами языкового эксперимента
5
Обнаруженный "рекордный схрон" оружия принадлежит полку спецназначения ВСУ
4
"В Москве друзей у нас нет. Надо вести сложную игру"
3
Забрать Печерскую лавру у Российской церкви: петиция набрала 25 тыс. голосов
2
Фитнес-модель снялась полностью обнаженной во дворе своего дома перед изумленными соседями
Голосов: 7250
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua