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Зеленский рассказал, что будет с теми, кто не захотел возвращаться к оккупантам

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Зеленский рассказал, что будет с теми, кто не захотел возвращаться к оккупантам
Зеленский заявил, что все те, кто не захотел меняться вернутся в плен. Фото: ТСН

Пленные, не захотевшие уезжать из Украины на оккупированный Донбасс вернутся за решетку, но часть из них скоро выйдет на свободу.

"Кое-кто из них... они были в этом согласованном списке... кое-кто из них будет освобожден, мне кажется, в феврале, а кое-кто - в марте. Они хотят быть в Украине, их срок уже завершился. Кое-кто из них вернется за решетку. Это их выбор", - заявил Владимир Зеленский во время брифинга в аэропорту "Борисполь".

Не захотевших возвращаться к оккупантам было 17 человек, кроме того есть еще около 30 человек, которые вообще отказались принимать участие в обмене.

"То есть около 50 человек останутся за решеткой", - подвел итог Зеленский.

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29 декабря Украина и сепаратисты "Л-ДНР" провели обмен пленными на КПВВ Майорское. На подконтрольную территорию были возвращены 76 граждан, в "ЛДНР" отправились 123 человека, среди которых пять экс-беркутовцев, бразильский наемник Рафаэль Лусварги, а также ряд граждан России.

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